'Украина? Это что-то экзотическое'. Дети знаменитого украинского боксера отказались от украинского языка

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, как годы жизни в США повлияли на его семью и связь детей с Украиной. По словам боксера, его сыновья и дочь уже практически полностью ассоциируют себя с Америкой и не используют украинский язык в повседневной жизни.

Говоря о семье, боксер признал, что его дети за годы жизни за океаном стали стопроцентными американцами. Один из сыновей родился уже в США, дочь была совсем младенцем на момент переезда, а старшему сыну тогда было пять лет. Сейчас ему 17.

Семья живет в достаточно консервативном районе, где почти нет иммигрантов, поэтому дети общаются с отцом исключительно на английском языке.

По словам Гвоздика, лишь старший сын сохраняет смутные воспоминания об Украине. Для младших детей страна родителей существует скорее как абстрактный образ.

"У старшего какие-то воспоминания об Украине есть. Другие, видимо, могут только представлять. Для них это что-то экзотическое", – цитирует Гвоздика "Спорт Экспресс".

Гвоздик сообщил, что у него по-прежнему остается недвижимость в Харькове: квартира, в которой он жил с женой, и старый частный дом, доставшийся от бабушки. Во время обстрелов города многоэтажка с его квартирой не пострадала, однако дом напротив бабушкиного жилья получил серьезные повреждения. Само здание уцелело, но были выбиты окна, повреждены ворота и крыша, после чего городские службы временно заколотили проемы фанерой.

Александр Гвоздик живет в США вместе с супругой Дарьей, которая также родом из Харькова и окончила Харьковский национальный университет городского хозяйства.

Пара переехала в Америку в 2014 году и обосновалась в Окснарде, штат Калифорния. В семье воспитываются трое детей: старший сын Дмитрий, которому 17 лет, дочь Анна 11 лет и младший сын Михаил 9 лет.

Дети полностью адаптировались к англоязычной среде и развиваются в разных направлениях. Дмитрий занимается баскетболом и плаванием, а Анна и Михаил осваивают гимнастику.

