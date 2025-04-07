УЕФА присудил Украине поражение 0:3 в матче отборочного турнира Евро-2025 U-19 среди женщин

Женская сборная Украины по футболу получила техническое поражение в матче второго раунда отборочного турнира чемпионата Европы среди 19-летних. Наша команда получила наказание за неявку на игру с Австрией, которая должна была состояться 1 апреля.

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Об этом говорится на официальном сайте Европейского футбольного союза (УЕФА). Подопечные Олега Бортника не смогли вовремя получить британские визы для участия в турнире, который принимает Бертон-апон-Трент. "Сине-желтые" не смогли получить все необходимые документы из-за проблем с логистикой у юридической компании, с которой сотрудничает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

"Два дня подопечные Олега Бортника находились в польском Кракове в ожидании разрешения ситуации. Наконец после соответствующего запроса УАФ несколько представители властей Великобритании и Английской ассоциации согласовали возможность допуска команды без физического наличия виз. Однако, к сожалению, единственной возможной логистической опцией добраться из Кракова в Ливерпуль после момента получения согласования оказался перелет с прибытием команды к месту назначения около полуночи по местному времени, что делает невозможным проведение матча 1 апреля", – комментировали в УАФ.

Наша команда обращалась в УЕФА с просьбой о переносе поединка, однако получила отказ. В итоге вину за срыв матча возложили на украинцев и наказали их поражением – 0:3.

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