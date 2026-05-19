УЕФА пожизненно отстранил известного тренера за гнусный поступок

УЕФА пожизненно отстранил бывшего тренера женской команды ФК "Словако" Петра Влаховского за скрытую съёмку игроков в раздевалках и душевых. 42-летний специалист, который неоднократно признавался лучшим тренером года в женском футболе Чехии, был также лишен всех регалий, а его достижения аннулированы, пишет TheAthletic.

Решение принято после расследования эпизодов, которые, по данным УЕФА, происходили с 2019 по 2023 год. Влаховский, по материалам дела, использовал мини-камеру, спрятанную в рюкзаке, чтобы записывать 15 футболисток, включая несовершеннолетнюю игрока 17 лет, в раздевалках до и после тренировок и матчей.

УЕФА квалифицировал действия как нарушение базовых норм поведения и нанесение ущерба репутации футбола. Организация также обратилась к ФИФА с просьбой распространить запрет на всю футбольную деятельность по всему миру и к футбольной ассоциации Чехии с требованием аннулировать тренерскую лицензию.

Ранее тренер был арестован в 2023 году, тогда суд присудил компенсации 13 игрокам в размере 20 тысяч чешских крон. В 2025 году суд также назначил ему условный срок в один год и пятилетний запрет на работу тренером внутри страны, а также признал виновным в хранении материалов с детской порнографией.