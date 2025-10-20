'У вас же война закончилась': украинская чемпионка доказывала коллеге из Казахстана, что РФ нас еще обстреливает и вынуждена была бороться с россиянкой

Чемпионка мира и Европы по борьбе Алла Белинская рассказала, что иностранные коллеги интересовались делами в Украине после начала полномасштабного вторжения, но понемногу интерес к событиям в нашей стране угасает. А некоторые даже считают, что война в Украине уже закончилась, и тогда приходится объяснять, что это на самом деле не так.

Также, по словам Аллы, некоторые коллеги были уверены, что отказ Украины от Крыма остановил бы страну-террористку. И борчиха вынуждена была открывать им глаза на факты, которые доказывают обратное. А когда в борьбе вернули россиян под "нейтральным" статусом, Белинская настраивалась на схватки по-особенному. В частности на противостояние с представительницей РФ Бураковой на чемпионате Европы-2025.

"Настраивалась только на победу. У меня были такие эмоции, что я должна была только выиграть. И ни в коем случае не жать руку. У меня даже мыслей никогда не возникало, что я могу уступить им. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться", – отметила чемпионка мира-2025.

К счастью, во время соревнований россияне не пытаются общаться с украинскими борчихами: "Слава Богу, они не идут на контакт, и я этому рада".

Коллеги из других стран продолжают интересоваться ситуацию в Украине, но интерес понемногу угасает.

"Они подходят и спрашивают всегда. Каждый спортсмен подходит и спрашивает: "Как вы?" И мы должны объяснять, что происходит. Потому что они говорят: "Если бы вы отдали Крым, то он бы отступился". Мы говорим, что отдавали Крым. И вы же видите, он там не остановился. Это были и такие вопросы", – рассказала Алла.

"Но этот интерес к нам за рубежом угасает. Некоторые даже думают, что уже нет войны. Например, в Казахстане ко мне подходил и говорил: "Так у вас же все закончилось". А мы отвечаем, как есть. Что все продолжается, что нас обстреливают", – вспомнила Белинская.

