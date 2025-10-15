'Об этой проблеме Украины уже забывают в мире': президент НОК рассказал о борьбе за отстранение россиян, отборе на Олимпиаду и медальных шансах

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт рассказал, что некоторые международные федерации небрежно проверяют "нейтральность" российских спортсменов и потом далеко не все реагируют на обращения Украины и доказательства их поддержки войны на нашей территории. А тем временем у наших атлетов, особенно у представителей зимних видов, нет возможности тренироваться дома.

Видео дня

В разговоре с OBOZ.UA глава НОК рассказал о борьбе с допуском к соревнованиям россиян и белорусов, отсутствии арен для подготовки атлетов в Украине и наших медальных надеждах на Олимпиаду-2026.

– Сложилось впечатление, что в последнее время Украина присылает все больше запросов по поводу отстранения "нейтральных" спортсменов стран-агрессорок – преимущественно россиян – от международных соревнований. И, например, в случае с серебряным призером Олимпиады-2020 лучницей Светланой Гомбоевой это сработало. А вообще, насколько идут нам на встречу Международные организации в таких делах?

– Вы же знаете, что есть виды спорта, где они допускаются, потом мы обращаемся, и после нашего исследования они реально отстраняют этих атлетов. Поэтому мы смотрим, какая федерация, где и как работает, где она пророссийская, а где – нет. Понятно, что и до войны это было, и во время войны, и сейчас, когда в мире, к сожалению, уже забывают об этой проблеме Украины, но мы все равно напоминаем.

Мы обращаемся, находим эти данные, как и в начале войны. На то время мы в министерстве сделали базу данных и благодаря этому выигрывали эту схватку, чтобы россиян и белорусов не было на Олимпиаде или, если кто-то там и был, то только под нейтральным флагом. И если федерации все равно допустили их сильнейших атлетов, то потом, после проверки наших обращений, Международный олимпийский комитет их отстранил.

Поэтому нужно эту работу продолжать. Есть случаи, где все равно нас слышат и не допускают представителей стран-агрессоров, есть случаи, где не слышат. Но, как и всегда, не бывает, чтобы все слышали или все не слышали. Понятно. Нужно все равно работать над этим вопросом.

– А вообще, у нас таких удачных примеров много?

– Вообще не много. Вообще вы знаете, что во время моей встречи в Международном олимпийском комитете с новым президентом организации Керсти Ковентри, они нас заверили и потом на виконкоме приняли решение, что на зимней Олимпиаде-2026 у РФ и РБ не будет флагов. Это тоже победа Украины и за это им большое спасибо.

А в дальнейшем нужно смотреть, как в мире будут разворачиваться все политические направления, которые сейчас идут, и надеемся, что все равно как-то мы будем держать эти свои позиции.

– Да, к сожалению, на Паралимпиаде-2026 Россия и Беларусь смогут выступать на соревнованиях с использованием собственной государственной символики.

– Да, а у нас не допустили. И нужно каждому работать на своем уровне.

– Когда вы обращаетесь к Международным организациям и предоставляете доказательства, они же не оправдываются, я так понимаю? Но как объяснить эти ситуации – плохо проверяют нейтральность этих спортсменов?

– Такая халатность – это нежелание обращать на это внимание. Потому что там, где есть сильные федерации, которые реально поддерживают Украину, они россиян и белорусов вообще не допускают. Например, в хоккее, санках или биатлоне. Но есть федерации в летних видах спорта, или в конькобежном, где им позволяют выступать. Поэтому так.

– Кстати, зимние Олимпийские игры уже не за горами. Насколько вы довольны или недовольны тем, как продвигается получение лицензий?

– Пока еще идет, то нет рано говорить, довольны или нет. Еще есть время и, я уверен, что все же наши спортсмены будут отбираться на Олимпиаду, но немного видов спорта, где мы можем ожидать медаль, к сожалению. Вот это меня огорчает.

Есть виды спорта, которые развиваются, движутся вперед, есть виды, где, наоборот, идет какой-то регресс или стоят на месте. К сожалению. Но давайте будем честными, для того, чтобы мы развивались, чтобы была конкурентность в стране и конкурентоспособность в мире, нам нужны зимние кластеры, арены, где бы наши спортсмены могли тренироваться. Их вообще не хватает.

Те ледовые арены, которые есть, они заняты с утра до ночи. Их не хватает. И играют в хоккей, и фигуристы тренируются, и используют под коммерческую деятельность и т.д., потому что нужно выживать. В бобслее или скелетоне вообще нет этих арен, где они могут тренироваться. Только за рубежом. Биатлонисты тренируются за рубежом, фристайлисты тренируются за рубежом. А это малое количество спортсменов, которые могут готовиться.

Нам нужно для чего? Чтобы внутри страны было очень много отделений детско-юношеских спортивных школ, различных клубов. Но, чтобы было, где тренироваться. Поскольку нет возможности внутри страны тренироваться, нет тех спортивных баз.

До войны у нас были большие планы и уже закладывали средства на развитие зимней инфраструктуры. К сожалению, во время войны это не ко времени, но нужно понять, почему тогда мы не имеем развитого в этом направлении детского спорта, именно в этих видах. И, конечно, нет такой конкуренции, которая может поднимать уровень наших атлетов в мире.

– В этом контексте только одна лицензия в фигурном катании и не выглядит странно...

– Да, так и есть.

– Биатлон, фристайл и скелетон – это те виды спорта, где сейчас мы рассчитываем на высокие места и награды на Олимпийских играх в Италии?

– Ну и мне хочется еще в санках, потому что этот вид спорта очень стремительно движется вперед, и в федерация очень упорно работают, правильно работают. Также отстранили россиян и белорусов. И я им спасибо им за эту командную работу. Они молодцы, очень мощные. И уже за последние годы у них много результатов. А это – Олимпиада. Там все возможно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава НОК рассказал о секретах работы с Харлан и роли тренера в победах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!