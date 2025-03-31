'У Ломаченко много проблем': промоутер ответил на вопрос о возвращении украинца на ринг

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) все еще не принял решения относительно своей карьеры. 37-летний уроженец Белгород-Днестровского ожидает заключения врачей после того, как был вынужден пройти медицинское обследование из-за болей в спине.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV рассказал промоутер Боб Арум. Глава компании Top Rank, которая ведет дела нашего соотечественника, отметил, что сейчас уже мало что зависит просто от желания Ломаченко боксировать. Кроме того, у него есть ряд других проблем.

"Сейчас мы ждем медицинских отчетов. Как только мы их получим, мы объявим все общественности. Сейчас все зависит от его физических возможностей продолжать карьеру. Это уже не зависит от его желания. Вопрос в том, что скажут врачи, насколько плохи дела с его спиной. Также мне известно, что у Ломаченко есть много проблем, которые не имеют никакого отношения к его желанию боксировать", – сказал Арум.

Ломаченко планировал вернуться в бокс в 2025 году, чтобы провести защиту пояса, который он завоевал в мае-2024, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Джорджа Камбососа в Австралии.

Ранее Василий получил ультиматум от Международной федерации бокса (IBF), которая выдала украинцу медицинское исключение на проведения обязательной защиты пояса, однака пригрозила лишением титула.

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко был замечен на чемпионате Украины по боксу, который принимала Одесса, где он озадачил фанатов внешним видом. А экс-чемпион Александр Гвоздик предположил, что его соотечественник уже завершил карьеру.

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