"Ты водки перепил? Иди проспись, бомж". Непобедимый российский супертяж стал посмешищем после своего предложения Усику

Российского супертяжеловеса Артема Сусленкова высмеяли в сети после того, как он публично бросил вызов двукратному абсолютному чемпиону мира Александру Усику. Заявление вызвало волну глумливых комментариев в социальных сетях, где пользователи усомнились в умственных способностях боксера.

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Под публикацией Сусленкова появились сотни сообщений с критикой и шутками. Многие комментаторы напомнили, что россиянин не обладает громкими титулами и не входит в число ведущих боксеров тяжелого веса.

"Ты кто вообще, чучело? Ты водки перепил?"; "Бомж, иди проспись"; "Где Усик, а где ты"; "Какой тебе Усик, доходяга?"; "Ноунейм решил попиариться на имени великого боксера", - писали пользователи.

Часть болельщиков отметила, что украинец традиционно проводит поединки только с соперниками, которые добились серьезных результатов на мировом уровне. По мнению юзеров, Сусленкову сначала необходимо проявить себя в боях с сильнейшими представителями дивизиона.

Некоторые пользователи также иронизировали, что Усик вряд ли знает о существовании российского тяжеловеса и не станет рассматривать возможность такого поединка.

Сам Александр Усик на заявление россиянина никак не отреагировал. Украинский чемпион продолжает подготовку к своему прощальному бою в США, который предварительно планируется провести в 2027 году. В числе вероятных соперников называется бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер.

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