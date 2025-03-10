Тяжелая травма и бросок с сиреной: в драматической концовке определился победитель женского Кубка Украины по баскетболу

Столичный "Киев-Баскет" выиграл женский Кубок Украины, обыграв в финале в Ивано-Франковске команду хозяек "Франковск-Прикарпатье" со счетом 73:72.

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С первых минут на площадке шла борьба на каждом клочке площадки, но на старте лучше выглядели киевлянки. Они выиграли первую четверть 20:18, а рывок на старте второй четверти позволил команде Владимира Холопова повести +11. Но вторую половину десятиминутки инициативой завладели хозяйки, сумевшие сократить свое отставание до 2 очков.

На старте второй половины матча "Франковск-Прикарпатье" сравнял счет и заработал максимальное для себя преимущество в 4 очка, но фактически сразу "Киев-Баскет" вернул себе преимущество. До конца матча киевлянки были впереди, но "Франковск-Прикарпатье" не отпускал их больше чем на 2-5 очка. При этом почти вся основа "Киев-Баскета" играла на фол-трабле в четвертой четверти.

Последняя четверть превратилась в борьбу нервов и в ней более опытные игроки "Киев-Баскета" чувствовали себя увереннее. За две минуты до конца они повели +9, но "Франковск-Прикарпатье" сражался до последнего, за минуту до конца уже проигрывал всего 2 очка, а за 41 секунду до конца после двух с реализованным фолом Ляшко счетом стал 73:72 в пользу "Киев-Баскета".

Драматическая концовка завершилась в пользу "Киев-Баскета". Сначала Завидная не попала трехочковый, а в попытке совершить подбор столкнулась с Богданой Лапхан. Обе спортсменки покинули площадку, причем игрок хозяев получила тяжелое повреждение.

Дальше Березова потеряла его и "Франковск-Прикарпатье" за 8 секунд пытался организовать победную атаку. Ольга Алексейчик попала средний бросок с сиреной, но совершила бросок после завершения игрового времени.

При равном количестве бросков и меткости, "Киев-Баскет" выиграл подбор 42 против 32, но и больше допустил потери 19 против 12.

Дарья Завидная в финале принесла "Киев-Баскету" 24 очка и 9 подборов, у Кристины Филевич 16 очков и 7 подборов. У "Франковска-Прикарпатья" 20 очков набрала Анжелика Ляшко.

"Киев-Баскет" в четвертый раз играл в финале Кубка Украины и впервые завоевал золотые медали, "Франковск-Прикарпатье" не сумел одержать победу в первом для себя финале.

Женский Кубок Украины. Финал четырех

Ивано-Франковск, КФУ

"Франковск-Прикарпатье" – "Киев-Баскет" – 72:73 (18:20, 18:18, 13:16, 23:19)

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