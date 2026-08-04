Турнир с одним победителем. Что это за Кубок украинской лиги, о котором вы наверняка никогда не слышали

Много лет назад, когда украинский футбол достигал определенных вершин, в рамках профессиональных соревнований появился новый турнир – Кубок украинской лиги. Идея стимулировать клубы низших дивизионов замечательная, но всё сразу пошло не так, и команд становилось меньше даже без игр. Что же не получилось? Рассказывает OBOZ.UA.

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Старт – один розыгрыш – финиш

Кубок лиги возник как реакция на кризис. В июле 2009 года Аттестационная комиссия не допустила несколько команд низших дивизионов к соревнованиям. Проблема была значительной: вместо 34 туров одни клубы должны были бы провести 26, а другие вообще 22. Количество команд во Второй лиге упало до критических цифр, поэтому ПФЛ начала срочно искать способ искусственно расширить календарь. Именно так появился Кубок лиги. К участию в нём не допустили представителей УПЛ и Первой лиги, целью было повысить престиж футбола среди участников Второй лиги и любительских соревнований.

Схема была проста: групповой этап и плей-офф до финала. Изначально планировалось 8 групп, но сразу же всё пошло не так. Вместо 32 собралось только 24 участника — 8 любительских команд, 13 клубов Второй лиги и 3 дубля команд Первой лиги. Во Второй лиге тогда было много фарм-команд, что заметно по названиям "Карпаты-2", "Мариуполь-2" и "Шахтер-3".

Сегодня вы уже не удивляетесь появлению названия какой-то компании в названии любого турнира. Это легальный способ найти деньги на соревнования и профинансировать расходы. В последние годы известные букмекерские компании — это спонсоры той же УПЛ или Кубка Украины. Но 20 лет назад наше спортивное пространство было полно попыток заключить партнерство с кем-либо, чтобы попробовать коммерческое сотрудничество. В 2009 году спонсором первого розыгрыша этого Кубка выступила британская компания спортивной экипировки Umbro.

На групповом этапе провал идеи продолжился. Клубы распределяли по региональному принципу, чтобы не тратить слишком много средств на дорогу, но именно это позже сыграет злую шутку. По регламенту выбывал только последний клуб, но сразу в 3(!) группах снялись по две команды! Ещё в одном случае имела место дисквалификация: исключили "Днепр-75". Таким образом, в плей-офф прошли 13 вместо 16 клубов.

Путь финалистов – сплошной цирк

В решающей игре нового украинского турнира сыграли винницкая "Нива" и "Гирняк-Спорт" из города Горишние Плавни. Представители Винницкой области не пропустили ни одного мяча и разгромили почти всех: 3:0 с "Карпаты-2", 5:0 против "Львов-2" и 2:0 в двухматчевом полуфинале с "Миром". На тот момент команда получила хорошую финансовую поддержку, поэтому по итогам сезона квалифицировалась в Первую лигу. Оставалось завоевать единственный доступный для себя трофей — Кубок лиги.

"Гирняк-Спорт" вообще не должен был здесь оказаться. В группе команда не приехала на один из матчей, получила техническое поражение и набрала всего 1 очко, что гарантировало ей возвращение домой. Но "Ходак" и дубль "Александрии" снялись с турнира, поэтому дальше прошли именно полтавчане. Своим шансом они воспользовались, ведь пропустили только один раз в полуфинале, а до этого выбили дубль "Арсенала", "Рось" и "Мариуполь-2".

Финал, однако, не получился насыщенным. Под пристальным вниманием трех тысяч зрителей "Нива" начала с гола "Воронина", а во втором тайме разгромила соперника со счётом 4:0 за 17 минут. Победитель получил 150 тысяч гривен призовых, финалист — комплекты формы для всей команды. Но Кубок лиги так и остался разовой акцией ПФЛ, поскольку ни в экономическом, ни в медийном плане не оправдал никаких ожиданий. Участники снимались с турнира, аутсайдеры проходили дальше, стабильности не было ни в одной из игр. Более того — даже несмотря на кластеризацию, клубы не выразили благодарности, а еще больше жаловались на дополнительные расходы. Последним ударом стал нулевой интерес со стороны болельщиков и самих клубов, ведь деньги практически ничего не компенсировали, а победитель не получал солидного вознаграждения.

Про новые турниры говорят. Но идею не поддерживают

Вы наверняка читали давнее интервью президента "Вереса" Ивана Надеина, который выдвинул идею о проведении еще одного турнира в Украине – Кубка лиги. Это как бы аналог такого же английского соревнования, где гранды начинают с таких низов, о которых даже в самой Великобритании не слышали. Такого в Кубке Украины нет, потому что с самого старта участвуют даже любители, но не гранды. В последние годы бывает, что "Динамо" и "Шахтер" встречаются на ранних стадиях и оставляют соревнование без одного из фаворитов. Но интрига даже в таком виде не дотягивает до логического завершения, ведь выигрывает всё равно кто-то из них. Надеин тогда намекал и на это:

Мы играем 30 официальных матчей в сезоне. Плюс, возможно, один, два матча или сколько мы пройдем в Кубке. И это катастрофически мало для нашего чемпионата. Нужно ориентироваться на лиги, где проводят 40 и более игр. Это сразу же дает преимущество тем чемпионатам и клубам, которые просто играют больше. Это больше возможностей привлекать молодежь, накапливать статистику - Иван Надеин, президент ФК «Верес»

Говорили и об опыте игр, и о пробелах в календаре. Но прошло много времени, и ни одной идеи в сторону нового турнира так и не появилось. Да и исторически Кубок украинской лиги показал, что без адекватной организации всё сводится к интересной идее с ужасными организационными деталями.

Кубок лиги показал, что нам не нужны другие турниры

Украина не выдержит больше соревнований. И дело не только в убытках от войны. Никто больше не готов играть. Участники еврокубков тогда будут жаловаться на тысячи дополнительных километров, а команды из УПЛ, скорее всего, будут отправлять второй состав. Матч-дей сегодня не покрывает расходы на проведение игры, и убытки будут еще больше. Зима тоже не в нашу пользу – в Англии хотя бы климат мягче, тогда как у нас идет снег. К тому же стадионы открытые, и будет прохладнее, а это кардинально иная система подготовки футболистов.

А если присмотреться повнимательнее, то не все команды банально дотягивают до конца своих чемпионатов. За последние годы "Днепр-1" исчез прямо во время подготовки к сезону и в шаге от еврокубков, "Львов" вылетел из УПЛ и больше нигде не появился, "Чайка" перепрофилировалась из основной команды на молодежную, а "Ужгород" и "Скорук" остались без стабильного финансирования из-за войны. Это один из наиболее влиятельных факторов, которые не могут гарантировать клубам участие в каком-либо количестве турниров. Сегодня стоит наслаждаться красивыми историями, как с "Полтавой" в Кубке Украины. А вот новых соревнований придется подождать.