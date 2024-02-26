Вратарю сборной Украины предложили 30 млн евро в год: СМИ назвали клуб

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин получил фантастическое предложение продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Наш соотечественник вошел в шорт-лист "Аль-Насра", цвета которого, в частности, защищает легендарный португальский форвард Криштиану Роналду.

Об этом информирует испанское издание AS. Вратарь мадридского "Реала" полностью соответствует требованиям аравийского клуба, который ищет замену Навафу Аль-Акиди. Нашему соотечественнику готовы платить 30 миллионов евро в году, что в разы превосходит его зарплату в мадридском "Реале".

Кроме Лунина, в список потенциальных новичков "Аль-Насра" входят вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак, страж ворот французского ПСЖ Кейлор Навас и голкипер каталонской "Барселоны" Андре тер Штеген. Аравийцам уже отказали испанец Давид де Хеа и легенда мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер.

Лунин в нынешнем сезоне после травмы бельгийца Тибо Куртуа выиграл конкуренцию у испанца Кепы Аррисабалаги и стал основным вратарем "Реала". Украинец сыграл 19 матчей во всех турнирах, пропустив 14 голов. Девять поединков Андрей провел на ноль.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин после матча Лиги чемпионов с "Лейпцигом" устроил перепалку с легендарным хавбеком "Реала" Тони Кроосом.

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