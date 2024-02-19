Цыганков забил гол в чемпионате Испании и прервал 300-минутную "сухую" серию "Жироны". Видео

Украинский полузащитник Виктор Цыганков отличился пятым забитым мячом в нынешнем футбольном сезоне. Один из лидеров сборной Украины и каталонской "Жироны" в выездном для его команды матче 25-го тура чемпионата Испании поразил ворота "Атлетика" из Бильбао.

Наш соотечественник оформил взятие ворот соперника на 49-й минуте встречи. После прострела с левого фланга Виктор сыграв на опережение на линии вратарской и отправил мяч точно в угол ворот басков. Этот точный удар украинца остановил серию "Жироны" без забитых голов на отметке 299 минут (без учета компенсированного времени).

Сама игра началась провально для гостей. Уже на второй минуте встрече игроки "Жироны" совершили грубейшую ошибку на своей половине поля, которой блестяще воспользовался Алекс Беренгер.

Уже после гола Цыганкова хозяева поля в течение семи минут оформили два гола, вернув себе преимущество. Каталонцы в последний раз одерживали победу 28 января над "Сельтой".

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин отбил пенальти в матче чемпионата Португалии, став одним из лучших игроков матча.

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