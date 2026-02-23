'Цирк': чемпион ОИ из РФ унизил историческое достижение норвежца на ОИ-2026 и тут же получил ответку от своего же партнера

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов нелепо высказался о конкуренции в лыжах на Играх-2026 в Милане, где все шесть гонок выиграл легендарный норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин попытался высмеять достижения соперника, за что получил ответ от своего же партнера по сборной Савелия Коростелева.

"Смотрел скиатлон вначале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Все просто. Это цирк", – сказал Большунов в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс".

Коростелев, которого допустили к Олимпиаде в Италии в так называемом нейтральном статусе, в комментарии порталу Чемпионат.com резко поставил соотечественника на место. Он назвал Клебо величайшим в истории, а также категорически отверг возможность победы Большунова над норвежцем.

"Большунов? Пусть приезжает. Интересное заявление. Но можно сказать, Клебо взял реванш за Пекин-2022. Шесть из шести. Нет, Большунов в его нынешнем состоянии не помешал бы ему. Это было бы тяжело. Нас не было четыре года. Это было бы за гранью фантастики", – сказал лыжник.

Отметим, что Клебо установил исторический рекорд на Олимпийских играх, благодаря чему стал 11-кратным победителем Игр.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевские пропагандисты составили "имена русофобов" после того, как фигуристы из РФ провалились на Олимпиаде в Милане.

