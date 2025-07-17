Трубин (не)нужен 'Бенфике'? Что происходит вокруг основного голкипера Украины и почему это плохо для сборной

На днях стало известно, что "Бенфика" выставляет голкипера Анатолия Трубина на трансфер. Якобы, от этой продажи хотят извлечь максимум прибыли. Но действительно ли это так? OBOZ.UA разбирался во всех деталях этой запутанной истории и рассказывает, чем это может угрожать даже сборной Украины.

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Трубин внезапно ушёл на трансфер. Но подтверждения нет

На выходных украинские спортивные медиа распространяли сообщения, что "Бенфика" выставила своего основного голкипера Анатолия Трубина на продажу. Ссылались на издание Record. По их данным, другой вратарь - Самуэль Соареш - должен стать главным в команде, из-за чего активирован трансфер украинца на выход. Якобы тренерский штаб, после выступлений на КЧМ, хочет закрепить успех и заработать. А еще источники этого португальского издания отмечают, что руководство орлов согласовало продажу Трубина.

Вот только есть один нюанс. Анатолий - достаточно громкий голкипер для европейского медиаполя. Каждое трансферное окно на него охотятся (хотя бы по слухам) известные клубы, им готовы усилиться многие команды. А о желании "Бенфики" продать вратаря сообщило только издание Record. Тогда как Sky Sports, Marca, GOAL и другие ничего не говорили, даже в клубных соцсетях лиссабонцев полная тишина. Получается, это очередной хайповый вброс инсайдеров, которых мы видим каждый год сотнями?

Остается, но не основным?

На днях в самой Португалии журналисты начали писать, что Соарешу дали новый контракт, улучшенный и даже с клаусулой. 23-летний португалец будет оставаться в "Бенфике" ближайшие 5 лет (к слову, контракт Трубина заключен до 2028-го). Тренер Бруну Лаже очень радуется успехам второго голкипера и его битве за основу.

И вот теперь Somos Fanaticos пишет, что португальский гранд не будет продавать украинского голкипера. Коуч доволен игрой обоих вратарей, но все еще не может определиться с выбором первого номера. У Трубина немало проблем с игрой ногами, тогда как у Соареша с этим все хорошо. Также "Бенфика" ждёт роста своего третьего голкипера Андре Гомеша, который прошлый сезон играл в аренде. 20-летний футболист близок к возвращению в родной клуб и также - к клубным соревнованиям за лиссабонский клуб. В таком случае украинцу вообще не будет места в стане орлов.

Чем выделяется главный конкурент нашего вратаря? Соареш - португалец и это его основной аргумент. В прошлом сезоне он провел лишь 2 матча в Примейре против аутсайдеров (оба на ноль), основным выходил в домашнем Кубке. И именно там приложил немало усилий для успеха - "Бенфика" дошла до финала, где уступила "Спортингу" в дополнительное время и вины голкипера в этом нет. Именно поэтому Лаже присматривается к замене в рамке, которая может стать плохим опытом для Трубина.

Сезон неплохой, но можно лучше

В прошлом году украинец сыграл за "Бенфику" в прошлом году 32 матча в Примейре, в которых пустил 28 мячей. Несмотря на 13 сухих поединков, где-то среди этих голов спрятался тот, который лишил орлов чемпионства и позволил извечному врагу обойти их всего на 2 очка. У Трубина 73 сейва в лиге, что на уровне коллег из "Морейренсе" и "Ароки". Основной вратарь "Спортинга" Силва отыграл вдвое меньше, но и сейвов сделал только 21. WhoScored дает оценку 6.77 за год - среди голкиперов, кто провел похожее количество матчей, украинец второй в Португалии по рейтингу. То есть, можно сказать, что основная позиция в воротах должна оставаться за нашим соотечественником, несмотря на несколько досадных и важных ошибок. Мешает критика от фанатов - лиссабонские болельщики в своих высказываниях в соцсетях совсем не стесняются. Одновременно могут и разносить, и хвалить, как было и во время лиги, и после турнира в США. Потому понять реальное мнение очень сложно.

На КЧМ, где Трубин отыграл полностью все 4 матча, результаты полярные. Шоу с "Бока" (2:2), игра-отдых против "Окленда" (6:0) и суперперфоманс с "Баварией" (1:0 и 4 классных сейва). Так было в группе, пока не пришло время сыграть с "Челси" в плей-офф. Там плохими были и "Бенфика", и сам Анатолий. С одной стороны, аж 8 сейвов в матче, где его команда будто не приехала на игру. С другой, ошибка в каждом взятии ворот. Как с такими выступлениями орлы собирались повышать стоимость вратаря на трансфере - непонятно. Статистически за 4 игры украинец был посредственным голкипером и чем-то зрелищным, кроме одной игры с немцами, не запомнился.

Трубин без практики - угроза для сборной

У этого возможного трансфера есть большая проблема для сборной Украины: основной вратарь останется без практики, если переедет на скамейку запасных в "Бенфике". Просто сейчас Анатолий - главный выбор Реброва, однако если он останется без внимания в своем клубе, то возникнет угроза для отбора на ЧМ-26. Проверить уровень доверия от тренера сможем уже 31-го июля, в Суперкубке Португалии, против такого знакомого "Спортинга".

Лунин продолжает сидеть на скамейке в "Реале", даже на КЧМ не выходил на поле. Он может перейти в АПЛ, но всё ещё может, слухи вокруг Андрея строят не впервые. Резник - третий для желто-синих, хотя и будет играть за "Шахтер" в Лиге Европы. Опция Трубина чрезвычайно важна для сборной перед периодом официальных матчей и если трансфер действительно возможен, то надо идти прямо сейчас. Желающих много и во время сезона, и летом, а направление понятно - английская Премьер-лига.

Для Трубина началось одно из самых тяжелых испытаний его карьеры. После взлета до уровня гранда Португалии, голкипер оказался на распутье. Безусловно, он лучше понимает ситуацию внутри "Бенфики" персонально и может планировать свое будущее в период этого кризиса доверия. Украинец влияет на слишком много турниров и трансфер из стана орлов может стать решающим и для лиссабонцев, и для нашей сборной. Есть только 2 недели, чтобы доказать - замены Трубину нет и оставить ворота без него будет катастрофой для команды.