Три месяца на подготовку. Вернется ли Украина на баскетбольный чемпионат мира

Этим летом сборная Украины по баскетболу начнет борьбу за выход на баскетбольный чемпионат мира 2027-го года. Задача не столь сложная, но чтобы преодолеть 3 раунда отбора, нужно распределить силы на первых двух соперников: Швейцарию и Словакию. OBOZ.UA рассказывает все детали о квалификации и что нужно сделать Украине, чтобы наконец-то вернуться на мировую арену.

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Украина была на мировом первенстве только один раз

Украина не впервые пытается попасть на баскетбольный чемпионат мира, но удалось только раз. Впервые и в последний раз мы сыграли там только в 2014-м в Испании. В группе С украинцы заняли 5 место, набрав 7 очков. Команда имела 4 очка за две победы над Турцией и Доминиканской Республикой, но поражение 73:61 от Новой Зеландии оставило нас ниже в таблице, вне желаемого места в зоне выхода в плей-офф. Наша команда, кстати, в 2014-м стала второй сборной, против которой США (будущие победители) получили меньше очков за весь ЧМ - всего 95! Только Мексика защищалась лучше, но проиграла 86:63. Всем остальным соперникам американцы изрядно набрасывали под 100 и более очков, а финал вообще выиграли со счетом 129:92.

У Украины были попытки квалификации на последние ЧМ, в 2019-м и 2023-м. Однако оба раза желто-синие вылетали в шаге от столь желанной путевки на главный турнир. На Евробаскете Украина успешнее: 8 выступлений, наивысшее поднимались на 6-е место. Пришло время возвращать свое имя и на мировую арену.

Уже известна наша группа пре-квалификации

Украина начинает со второго этапа отбора. Из-за посредственного выступления на квалификации к Евробаскету-2025, мы начинаем так рано, повлияло понижение в классе. Жеребьевка групп прошла в марте в швейцарском Мисе. Все участники разбиты на 4 группы по 3 команды. Задача очень легкая – занять первое или второе место. Эти позиции дают право на выход в основную квалификацию на чемпионат мира 2027.

Украина очутилась в группе А. Наши соперники – Словакия и Швейцария. Жребий особо оценил Айнарс Багатскис, фактически заново назначенный тренер баскетбольной сборной. Словакия, по его мнению, очень зависима от формы бигмена Бродзянского, а вот Швейцария – опытная, хотя о них нужно собрать больше деталей поближе к лету. Коуч ранее уже выводил Украину на Евробаскет-2022, там команда заняла 11 место. Такого же успеха ждут от латвийца и для чемпионата мира.

"Не надо думать, что мы придем и легко выиграем эти матчи, надо как можно лучше к ним подготовиться. Мы должны через эти матчи достичь своего прогресса и продемонстрировать качественный баскетбол. Начнем свою подготовку в начале июля и будем готовиться примерно месяц. Пока рано говорить о какой-то конкретике по сбору времени и их количеству". - Айнарс Багатскис, главный тренер баскетбольной сборной Украины

Словакия занимает в европейском рейтинге 31-е место, Швейцария – 32-е; наши баскетболисты – 17-е. Пока не ясно, где проведут свои 2 домашних матча желто-синие; возможно, снова в Риге. Другие группы выглядят так:

Группа В: Венгрия, Северная Македония, Румыния.

Группа С: Болгария, Нидерланды, Австрия

Группа D: Хорватия, Дания, Норвегия

Что нужно сборной Украины для успешной квалификации на ЧМ-27?

Игры второй пре-квалификации пройдут в августе. До сих пор более 3 месяцев, чтобы настроить все звенья. Евробаскет наметил немало проблем: случайные потери в нападении, возможность сопернику набрать дополнительные очки, импульсивность в защите и неудобный разрыв. За последние 6 матчей наша точность с поля была всего 44%, с трехочковых залетает только каждый третий бросок. Плохо и с бросками с отметки: только 67% удачных попыток! По подборам тоже можно было бы лучше. Например, по всем перечисленным показателям, мы хуже той же Словакии.

А что по игрокам? Последняя украинская заявка была преимущественно из легионеров, мы увидели только троих представителей Суперлиги. Топ-тройка игроков квалифай-раунда Евробаскета – Ковляр, Пустовой и Бобров. По данным ФИБА, Ковляр – абсолютный рекордсмен в атакующих действиях сборной, у него в среднем 17.5 очков за игру, 6 ассистов и наибольшее количество возвратов. Игроки еще завершают сезон - несколько игроков "Днепра", одновременно и сборники, в финале будут бороться за победу в украинской Суперлиге против "Киев-Баскета"; днепряне могут оградить титул.

Что у желто-синих точно есть – желание бороться. Коуч Багатскис после матча против Португалии сказал, что хочет того же характера от подопечных и на отборе в ЧМ. Несмотря на провал на отборе в ЧЕ-25, баскетбольная Украина умеет играть командно. Например, алей-уп в исполнении Зотова с Бобровым попал в хайлайты лучших моментов финального тура квалификации:

Украина проведет свои матчи за выход в первый этап основной квалификации 6, 9, 16 и 20 августа, а 24 более сильные команды присоединятся к победителям этого этапа в ноябре. Но и там нужно будет драться за выход еще в 2025 году – там к победителям преквалификации присоединятся 24 оставшиеся участника Евробаскета-2025. Пока известен единственный участник – Катар продолжает свою путевку как хозяин баскетбольного Чемпионата мира. Другие команды станут известны ближе к турниру. Чемпионат мира по баскетболу 2027 года пройдет в Катаре 27 августа до 12 сентября 2027 года. Это третий розыгрыш расширенного формата, в котором примут участие 32 сборные.