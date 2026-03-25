Третьяк рассказал о разговоре с Путиным и стал посмешищем в сети

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что 20 лет назад Владимир Путин предложил ему возглавить эту организацию. Интервью вызвало бурные насмешки у российских болельщиков.

73-летний Третьяк занимает пост президента ФХР с апреля 2006 года и недавно был единогласно переизбран на новый четырехлетний срок. В эфире программы "Сергей Стиллавин и его друзья" он заявил, что во время работы в Госдуме его вызвали в Кремль, где Путин сказал, что хоккей — национальная гордость, и предложил возглавить федерацию: "Забирайте хоккей, будете президентом федерации. Мне победы нужны, мне россиян надо объединять".

Комментаторы высмеяли Третьяка за длительное пребывание на посту без видимых изменений и называли его историю "повторением старой басни".

Пользователи отметили, что федерацию воспринимают как собственность, иронизируя над формулировкой "забирайте хоккей". Некоторые указывали на застой в спорте и политике из-за долгого руководства одними и теми же людьми.

Комментарии под публикацией включали сравнения с феодальным устройством, критику "лизоблюдства и подхалимства", а также саркастические замечания о "достижениях" Третьяка и роли спорта в пропаганде.

В сети также обсуждали отсутствие значимых побед сборной и формальное подчинение федерации президентской воле.

Многие подчеркнули, что история о назначении на пост воспринимается как абсурдная и вызывает насмешки среди пользователей.

