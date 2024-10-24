Третья игровая неделя Суперлиги Favbet: расписание трансляций

Уже в четверг, 24 октября, начинается третья игровая неделя регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

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Четыре матча команды Суперлиги сыграют в Черкассах, где соберутся "Черкаськи Мапвы", "Прикарпатье-Говерла", "Кривбасс" и "Киев-Баскет". Также 25 октября в Ривне местная команда будет принимать "Старый Луцк". Добавим, что 28 октября в понедельник команды сыграют еще раз, но уже на площадке "Старого Луцка".

Отметим, что продолжает пропускать матчи "Днепр" – чемпион Украины выступает в Кубке Европы ФИБА. Также на этой неделе не будет играть "Запорожье".

Вашему вниманию расписание матчей и трансляций Суперлиги Favbet 24-25 октября и матч 28 октября:

Суперлига. Регулярный чемпионат

24 октября, четверг

Черкассы, ДС "Будивельник"

15:00. "Кривбасс" – "Киев-Баскет" (Суспильне, YouTube ФБУ)

18:00. "Черкаськи Мавпы" – "Прикарпатье-Говерла" (YouTube ФБУ)

25 октября, пятница

Черкассы, ДС "Будивельник"

14:00. "Кривбасс" – "Прикарпатье-Говерла" (YouTube ФБУ)

17:30. "Черкаськи Мавпы" – "Киев-Баскет" (Суспильне, YouTube ФБУ)

Ривне, ДЮСШ-4

19:00. "Ривне-ОШВСМ" – "Старый Луцк" (XSPORT, YouTube ФБУ)

28 октября, понедельник

Луцк, ОДЮСШ

18:00. "Старый Луцк" – "Ривне-ОШВСМ" (Суспильне, YouTube ФБУ)

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