Тренер "Динамо" назвал "организованной и продуманной" победу в серии пенальти на старте Лиги Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк назвал закономерной победу своей команды в серии пенальти в первом квалификационном раунде Лиги Европы над "Университатей". По словам специалиста, его подопечные на протяжении двух матчей были сильнее соперника, что и подтвердил итоговый результат.

Видео дня

Об этом Костюк заявил на пресс-конференции после игры, информирует официальный сайт "бело-синих". Несмотря на то, что динамовцам не удалось отличиться с игры, наставник киевлян подчеркнул, что в серии послематчевых пенальти украинские футболисты подтвердили свой класс.

"Мы готовились, в том числе, и к серии пенальти – в частности, анализировали, как действует вратарь, как игроки выполняют удары. Перед самой серией еще раз напомнили игрокам о том, что они видели ранее, еще раз продемонстрировали, как действует голкипер. Наш вратарь также был подготовлен, мы понимали, как их игроки выполняют 11-метровые удары. И я говорил своим подопечным, что когда команда сосредоточена, когда в коллективе царит дух победителей, нельзя считать, что сама серия и наша победа в ней были спонтанными – все организовано и продумано", – сказал Костюк.

Отметим, что во втором отборочном раунде ЛЕ "Динамо" сыграет с греческим ПАОКом. Первая игра состоится в Люблине 23 июля, а ответная – в предпоследний день месяца.

Ренее OBOZ.UA рассказывал, как киевское "Динамо" держится в элитном списке Лиги чемпионов, хотя уже 5 лет там не играет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!