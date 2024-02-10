Тренер чемпиона мира по боксу сказал, что произойдет в бою Усик – Фьюри

Отец и тренер чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса, сделал прогноз на поединок между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Бой состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Теофимо Лопес-старший не видит явного фаворита в этом противостоянии и предполагает, что каждый в ринге будет использовать свои самые сильные стороны. При этом американец не думает, что Усик будет использовать недавнюю травму британского соперника.

"На самом деле я бы не говорил Усику целиться в рассечение. Он просто будет делать свою работу. А Тайсон Фьюри будет делать свою работу: использовать свое тело, наваливаясь на Усика сверху, он будет умным в ринге. Шансы в этом поединке 50 на 50, но я думаю, что по-настоящему сконцентрированный Тайсон Фьюри сможет одержать победу", - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans, перевод которого приводит fightnews.

Как сообщал OBOZ.UA, изначально схватка была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-либо из них откажется выступать.

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