Трехкратный чемпион Франции по футболу умер по дороге на стадион

Трехкратный чемпион Франции в составе "Лиона" Бриан Бергунью скончался в возрасте 43 лет. Бывший футболист потерял сознание по пути на стадион, куда направлялся для участия в турнире ветеранов.

29 мая Бергунью должен был сыграть на турнире легенд вместе с бывшими игроками "Тулузы". Во время поездки на стадион он потерял сознание в автомобиле и был доставлен в больницу, пишет The Sun. Врачи не смогли его спасти.

Бергунью был воспитанником академии "Лиона". За основную команду клуба он выступал в начале 2000-х и трижды становился чемпионом Франции. Также полузащитник играл за "Тулузу", "Тур", итальянский "Лечче", "Шатору" и кипрскую "Омонию".

За молодежную сборную Франции футболист провел 20 матчей и забил девять мячей.

В 2023 году у Бергунью диагностировали рак околоушной железы, относящийся к редким видам онкологических заболеваний головы и шеи. Несмотря на болезнь, он продолжил тренерскую деятельность. Последний сезон француз работал помощником главного тренера "Гавра", который сохранил место в Лиге 1.

Национальный союз профессиональных футболистов Франции выразил соболезнования в связи со смертью Бергунью, отметив, что весь французский футбол скорбит по бывшему игроку и тренеру. У него остались жена и четверо детей.

