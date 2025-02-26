Томас Бах подал в отставку с поста члена МОК

Томас Бах подал в отставку с поста члена Международного олимпийского комитета (МОК). Его заявление принято, решение вступит в силу 23 июня — в день передачи полномочий новому главе МОК а выборы состоятся 20 марта, пишет Reuters.

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Бах, завоевавший золото в фехтовании на Олимпиаде 1976 года, покинет свой пост в этом году после 12 лет руководства.

"Исполком МОК сегодня согласился принять отставку президента МОК Томаса Баха с поста члена организации, которая вступит в силу после 23 июня 2025 года", – говорится в заявлении.

71-летний Бах мог бы оставаться членом МОК до 80 лет, так как входит в комитет с 1991 года.

На выборы 20 марта, которые пройдут на сессии МОК в Греции, выдвинуто семь кандидатов. Среди них – глава World Athletics Себастьян Коу, многократная олимпийская чемпионка по плаванию и министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, а также испанец Хуан Антонио Самаранч – сын бывшего президента МОК.

Кроме того, в список кандидатов вошли глава Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен, принц Иордании Фейсал бин Аль-Хусейн, президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ и шведский миллиардер Йохан Элиаш, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта.

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