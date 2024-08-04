Фото пляжных волейболисток из Египта на Олимпиаде-2024 собрало 49 млн просмотров за сутки

Фотография с группового этапа Олимпиады-2024 в пляжном волейболе среди женщин стала вирусной в интернете. За сутки кадр с матча между испанками Фернандес Штайнер/ Сория Гутьеррес и египетскими девушками Абдельхади /Эльгобаши собрало почти 50 млн просмотров.

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Фотограф словил на контрасте спортсменок, чем вызвал небывалый ажиотаж у болельщиков по всему миру. Практически обнаженные загорелые испанки стояли напротив полностью закутанных в черное египтянок.

В комментариях фанаты отдают дань уважения представителям другой религии, а также интересуются, как это в пляжном волейболе можно играть полностью одетым.

Некоторые юзеры в фоторедакторе предположили, как выглядела б трансляция матча на египетском телевидении.

Сам матч Египет – Испания завершился со счетом 2:0 в пользу европейских спортсменок.

Лиана и Паула продолжают выступать на Играх-2024. В воскресенье, 4 августа, у них запланирована встреча 1/8 финала против Швейцарии.

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