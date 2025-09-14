То, как сейчас выглядит знаменитый экс-футболист сборной Украины Рыкун, шокировало болельщиков. Видео

Знаменитый в прошлом украинский футболист Александр Рыкун оказался в центре внимания после появления видео с одного из любительских матчей. Кадры с 47-летним уроженцем Днепропетровска вызвали у болельщиков шок и бурные обсуждения в сети.

Судя по внешнему виду бывший игрок "Днепра" и "Металлиста" так и не смог избавиться от пагубной привычки.

О проблемах Рыкуна с алкоголем в футбольных кругах было известно еще в начале его карьеры. Именно из-за зависимости талантливый плеймейкер лишился шанса поехать на чемпионат мира 2006 года, несмотря на участие в отборочном турнире.

В 2007 году вокруг него разгорелся громкий скандал. Тогда Рыкун, вернувшийся из аренды в харьковском "Металлисте", снова оказался в "Днепре". Тренер Олег Протасов отмечал его хорошую форму на сборах, но после возвращения в Украину футболист вместо тренировок отправился к друзьям в Харьков и "гулял на полную". Руководство клуба тщетно пыталось дозвониться, а сам игрок отвечал, что принадлежит только "Металлисту".

В то время Рыкун зарабатывал $20 тысяч в месяц, причем в контракте был пункт о штрафах за нарушения режима. Несмотря на это, после сборов ему даже обещали повысить оклад вдвое. Но проблемы так и не исчезли — привычка к алкоголю регулярно ставила крест на его карьере.

