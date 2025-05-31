То, что делает Магучих на пляже в Португалии, попало на видео

Знаменитая украинская легкоатлетка Ярослава Магучих свое время между тренировками на сборах в Португалии проводит на пляже. На опубликованном видео наша прыгунья в высоту вместе с подругами из команды весело прыгает на волнах Атлантического океана.

Видео дня

Украинская рекордсменка сейчас восстанавливается после нагрузок и параллельно готовится к этапу "Бриллиантовой лиги", который состоится 15 июня в Стокгольме. Там Магучих планирует побить рекорд местного стадиона.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая Магучих уверенно выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Токио, которые прошли в рамках "золотой" серии Континентального тура World Athletics. Турнир в японской столице состоялся впервые за девять лет, и 23-летняя днепрянка показала лучший результат этапа с 2001 года — 1,96 метра.

Отметим, что перед выступлениями в Токио, тренер Магучих Татьяна Степанова показала, что случилось с ее подопечной во время тренировки.

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