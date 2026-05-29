Такого не было никогда: в четвертьфинале ЧМ по хоккею произошло историческое событие. Видео

Сборная Норвегии по хоккею впервые в своей истории сыграет в полуфинале чемпионата мира и медальном поединке турнира. Викинги добились этого права на первенстве планеты, который в эти дни проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, обыграв в первом раунде плей-офф сенсационную команду Латвии, – 2:0.

Героем встречи несомненно стал вратарь норвежцев Хенрик Хаукеланд, который отбил все 35 бросков соперников. Это его уже третий сухой матч на турнире и он идет вторым в списке лучших голкиперов турнира, уступая по количеству сейвов лишь легендарному швейцарцу Леонардо Дженони.

Счет в четвертьфинальном противостоянии был открыт лишь в середине второго периода. В этот момент норвежцы плотно завладели инициативой, однако едва не были наказаны за то, что капитан команды Андреас Мартинсен дважды подряд был удален с площадки.

Латвийцы штурмовали ворота Норвегии, нанеся в третьем периоде аж 20 бросков против восьми, но не смогли сравнять счет. За 15 секунд до конца викинги поставили точку в матче, забив в пустую "рамку" балтийцев.

Таким образом, норвежцы впервые поборются за выход в финал, обеспечив себе как минимум борьбу за "бронзу". До этого они дважды играли в четвертьфиналах на турнирах 2008 и 2012 годов. Их наивысшим достижением является четвертое место на первенстве-1951, где призеры определялись по итогам группового этапа. Соперником северян станут хозяева турнира швейцарцы.

