Друзья, неоднократно рассказывал вам о памятных незабываемых победах киевского "Динамо". И буду продолжать это делать, ведь среди вас есть поклонники футбола разных поколений. Сегодня – о двух блестящих победах киевлян, добытых 50 лет назад.

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Первый Кубок Кубков

Нелегкий путь к завоеванию этого трофея начался 18 сентября 1974 года матчем 1/16 финала турнира Кубка обладателей Кубков с болгарским клубом ЦСКА "Септемврийско" – две победы со счетом 1:0. В 1/8 финала киевляне выбили из борьбы за трофей "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, ФРГ), в 1/4 финала – "Бурсаспор" (Бурса, Турция), в 1/2-й – "ПСВ Эйндховен" (Нидерланды). 14 мая 1975 года в финальном матче на поле стадиона "Сент-Якоб" в швейцарском Базеле динамовцы победили 3:0 Ференцвараш (Будапешт, Венгрия), отличились Онищенко (дважды) и Блохин.

На одном дыхании, без замен провели киевляне этот финальный матч. Выступали они в таком составе: Рудаков, Трошкин, Фоменко, Решко, Матвиенко, Мунтян, Колотов, Коньков, Буряк, Онищенко, Блохин. Киевское "Динамо" первым из советских клубов завоевала европейский кубок.

Суперкубок УЕФА

Став обладателем Кубка Кубков, динамовцы получили право сыграть два матча за Суперкубок УЕФА-1975 с двукратным обладателем Кубка чемпионов – мюнхенской "Баварией". В составе этого титулованного клуба выступали звезды футбола – Майер, Беккенбауэр Румменигге, Мюллер, Капельман. 9 сентября 1975 года соперники сошлись в Мюнхене. На поле Олимпийского стадиона гости победили – 1:0, на 67-й минуте отличился Олег Блохин. 35 тысяч болельщиков "Баварии" покидали стадион в плохом настроении, считая, что поражение их команды – это случайность. Что в Киеве "Бавария" несомненно победит и в то, что из Киева в Мюнхен они вернутся с Суперкубком УЕФА, верили и игроки "Баварии".

И вновь победа, да какая!

Более 550 тысяч заявок на билеты поступило на повторную игру, всего тысяча – из ФРГ. 102 тысячи счастливых болельщиков вместили трибуны Республиканского стадиона. Они горячо поддерживали "Динамо".

6 октября 1975 года и в Киеве "Бавария" была побеждена – 2:0. В каждом из таймов настроение Майеру вновь испортил Олег Блохин. Что творилось на трибунах стадиона... Когда игроки "Динамо" совершали круг почета с Суперкубком, эмоции на стадионе описать невозможно. Всю ночь ликовал Киев, вся футбольная Украина.

Эту незабываемую победу футбольной Украине и своим болельщикам в двух матчах за Суперкубок подарили 14 великолепных динамовцев: Рудаков, Фоменко, Мунтян, Решко, Буряк, Коньков, Колотов, Трошкин, Блохин, Онищенко, Веремеев, Зуев, Дамин, Слободян. Привели к этому триумфу в Кубке Кубков и Суперкубке УЕФА своих подопечных Валерий Лобановский, Олег Базилевич и их помощник Анатолий Пузач. К сожалению, этот футбольный мир покинули тренеры – Герой Украины Валерий Васильевич Лобановский, Олег Петрович Базилевич, Анатолий Кириллович Пузач, игроки – Евгений Рудаков, Виктор Колотов, Михаил Фоменко, Виктор Матвиенко, Анатолий Коньков, Валерий Зуев, Петр Слободян. Они живы, пока мы о них помним...

"Динамо" среди лучших

По итогам 1975 года "Динамо" назвали одним из лучших клубов мира. Олег Блохин стал обладателем "Золотого мяча", который вручается лучшему футболисту мира, а также самым результативным игроком чемпионата с 18 мячами. "Динамо" стало семикратным чемпионом бывшего СССР. Десять динамовцев стали заслуженными мастерами спорта, причем Леонид Буряк был удостоен этого звания в 21 год - раньше него, в 19 лет, подобное удавалось только Эдуарду Стрельцову.

Сезон-1975 стал триумфальным для ФК "Динамо" (Киев). Вот что писала пресса той памятной осенью 1975 года о киевском "Динамо".

"У киевлян ни одной стереотипной концовки. Вся игра без напряжения. Словом, спектакль настоящего футбола" (французская газета LÉquipe);

"Динамо показало себя командой оригинальной. Игра киевлян насыщена мыслью, мастерством, вдохновением" (итальянская газета Gazzetta dello Sport);

Телеграмма из Будапешта от футболиста "Ференцвароша": "Помним базельский урок. Считаем себя причастными к высокой спортивной форме "Динамо". Рады вашей победе над "Баварией". Президент УЕФА Артемио Франке: "Европейский футбол нуждается в таких финальных матчах – красивых, корректных, зрелищных, в таких победителях, как клуб "Динамо".

Александр Якушев, знаменитый хоккеист, чемпион мира, олимпийский чемпион: "Очень понравилась игра киевского "Динамо". Более высокого класса в нашем футболе пока не показывала ни одна команда".

Вот такой незабываемый клуб "Динамо" был 50 лет тому назад в столице Украины.