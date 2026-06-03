Тайсон Фьюри занял первое место в рейтинге WBC. Где Усик

Тайсон Фьюри возглавил обновленный рейтинг претендентов WBC в супертяжелом весе. При этом обладатель чемпионского пояса Александр Усик в этот список не входит, поскольку действующий чемпион организации указывается отдельно от претендентов.

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В обновленной версии рейтинга Всемирного боксерского совета от 2 июня 2026 года первое место среди претендентов занял бывший чемпион мира Тайсон Фьюри. Следом расположились Лоуренс Околи, владеющий титулом "серебряного" чемпиона WBC, и Мозес Итаума.

Также в первую десятку вошли Филип Хргович, Энтони Джошуа, Фрэнк Санчес, Деонтей Уайлдер, Рико Верхувен, Эфе Аджагба и Ричард Риакпоре.

После публикации рейтинга Фьюри отреагировал на свое положение в Instagram.

"Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие месяцы. Сейчас я номер один в рейтинге и готов следующим выйти на бой за титул чемпиона мира. Мир принадлежит мне", — написал 37-летнтй британец.

Отсутствие Александра Усика в первой десятке связано с регламентом WBC. Действующий чемпион мира публикуется отдельно в графе Champion и не занимает места в рейтинге претендентов. Таким образом, украинец остается полноправным чемпионом мира по версии WBC, а Фьюри является главным претендентом на поединок за его пояс.

В настоящее время Усик удерживает чемпионский титул WBC в супертяжелом дивизионе, тогда как Фьюри занимает первую позицию среди всех официальных претендентов организации.

Как сообщал OBOZ.UA, Всемирный боксерский совет (WBC) официально санкционировал обязательную защиту для Александра Усика (25-0, 16 КО) в следующем поединке украинка. Наш соотечественник должен подраться с представителем Германии Агитом Кабайелом (27-0, 19 КО), который является временным чемпионом по версии организации.

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