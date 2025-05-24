Тайсон Фьюри впервые дал прогноз на бой-реванш Усик – Дюбуа

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри предположил, что Александр Усик (23-0, 14 КО) снова сможет победить Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), но не исключил сенсации. По словам экс-чемпиона, в реванше многое будет зависеть от физической формы и возраста украинца.

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Фьюри подчеркнул, что уважает обоих бойцов, но отметил, что Усик прошёл через два тяжёлых 12-раундовых поединка с ним, что закаляет и даёт опыт. "Он дрался со мной дважды по 12 раундов. Это ставит его в хорошее положение", — сказал британец в эфире Youtube-канала Kanał Sportowy. При этом он добавил, что Дюбуа тоже не стоит недооценивать, особенно после побед над Джарреллом Миллером, Филипом Хрговичем и Энтони Джошуа.

Тем не менее Тайсон указал на возраст украинского чемпиона. "Усику 38, и он приближается к завершению карьеры. Как я уже говорил, это игра молодых, а не стариков. Хотя 36–37 лет — это ещё не старость, в профессиональном спорте это уже считается возрастом", — отметил экс-чемпион.

В завершение Фьюри выразил поддержку Усику, но напомнил, что в хэвивейте любое развитие событий возможно. "Я всегда рад, когда Усик побеждает. Он уже делал это раньше, надеюсь, сделает снова. Но ты никогда не знаешь. Это супертяжёлый вес. Один удар может решить всё, а Дюбуа — большой и сильный парень".

На тлі підготовки до другого бою 19 липня між Усиком і Дюбуа інтерес до реваншу тільки зростає. Штучний інтелект уже передбачив результат поєдинку, вказавши точний раунд і слабкі місця українського чемпіона. Букмекери також переглянули свої котирування - на бій почали робити ставку інакше.

Дуель поглядів, що пройшла на стадіоні "Вемблі", завершилася провокацією: Дюбуа штовхнув Усика, але українець стримано відреагував. А напередодні пресконференції Олександр здивував усіх несподіваним вчинком, який залишився в центрі уваги ЗМІ.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Усик переміг британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Однак п'ятий раунд викликав суперечки: Дюбуа вдарив Усика в живіт, і той опинився на канвасі. Суддя визнав удар нижче пояса, що викликало невдоволення команди британця. Промоутер Френк Воррен навіть подав апеляцію, але вона була відхилена. При цьому статистика бою чітко показала повну перевагу Усика.

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