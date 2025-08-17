Тайсон Фьюри раскрыл имя супертяжа, который 'уничтожит Усика'

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) уверен, что его соотечественник Мозес Итаума (13-0, 11 КО) победит абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО). Фьюри поставил крест на перспективах Александра и других звезд "старой школы", сделав ставку на 20-летнего Итауму, которого в Великобритании уже называют новым суперталантом хевивейта.

"Меня постоянно спрашивают о молодом Мозесе Итаума, о его возможных боях с Александром Усиком и другими большими именами. И мое мнение — это не слова человека, который не понимает бокс. Я прошел все, завоевал каждый пояс, выиграл всё, что только можно. И я говорю: бокс — это игра для молодых. Она никого не ждет", — подчеркнул Фьюри.

По словам "Цыганского короля", Итаума разберется со всеми ветеранами тяжелого веса.

"Слышите это впервые от меня: Мозес уничтожит всех этих стариков в дивизионе. Усика, ЭйДжея, Миллера, Чжана, Ортиса — всех, кто уже в прошлом. Даже нынешнего чемпиона, которому отдали мои пояса, — Усика. Потому что молодой парень всегда побьет старого. Старик не справится с молодым", — заявил Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Итаума уничтожил опытного соотечественника Диллиана Уайта (31–4, 21 КО) и защитил титулы WBO Inter-Сontinental и WBA International, а также выиграл вакантный титул Британского Содружества в супертяжелом весе. Бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился спустя 2 минуты после начала.

После поединка Тайсон Фьюри у себя в Instagram откровенно высказался про соотечественника: "Вот он – будущее бокса. Говорю это уже годами", – написал Цыганский король. Фьюри и ранее называл Итауму боксером, который способен заменить нынешних звезд, включая Усика.

Свой предыдущий поединок Мозес проводил в мае этого года против американца Майка Балогана (21–2, 16 КО). Бой на арене SSE Hydro в Глазго завершился нокаутом во втором раунде.

Отметим, что британский экс-чемпион мира Тони Белью считает своего соотечественником Мозеса Итауму (12-0, 10 KO) наследником нашего непобедимого Александра Усика. По мнению эксперта, именно 20-летний Мозес займет нишу супертяжелого веса после ухода украинца на пенсию.

Восхищенно отзывался о Мозесе и глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, окрестив его "супертяжем будущего".

