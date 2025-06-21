Не Дюбуа. Белью назвал супертяжа, который станет 'новым Усиком'

Британский экс-чемпион мира Тони Белью считает своего соотечественником Мозеса Итауму (12-0, 10 KO) наследником нашего непобедимого Александра Усика. По мнению эксперта именно 20-летний Мозес займет нижу супертяжелого веса после ухода украинца на пенсию.

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" я считаю, что он – исключительный талант, он – будущее супертяжёлого веса.Когда Усик закончит, сдаст эстафету – всё перейдёт в его руки", – заявл Белью в эфире Youtube-канала SportingTalk.

Тони отметил, что сейчас с Итауму спало давление, так как тот больше не может побить рекорд Майка Тайсона и стать самым молодым чемпионом мира в истории.

"Теперь у него есть масса вариантов.Если бы я был его промоутером – у него весь мир открыт перед ним. Главное – не спешить. Потому что как только ты перешагнул определённую границу – пути назад уже нет.Для такого бойца, как Мозес, сейчас важнее всего набирать раунды. А он их не набирает – соперники, против которых он должен бы проводить раунды, не выдерживают. Придётся пересмотреть матчмейкинг, может быть, даже откатиться на шаг назад и начать заново", – отметил Белью.

Эксперт сомневается, что Итауме нужно набирать массу.

"Не думаю, что ему это нужно. Одно из его главных достоинств – это ноги и движение. Он подвижен, универсален, может перемещаться и делает это очень хорошо. Но сейчас ему остро не хватает боевых раундов. Уверен, в зале он их получает, но в боях – нет. Выходил ли он на второй раунд в последнее время? Нет. Раньше бывало, но не в последнее время. Сейчас он просто сметает всех", – подытожил Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на западных сайтах начала распространяться фейковая история о якобы "секретной" досрочной победе Итаумы над Усиком (23-0, 14 КО). Автор вирусного поста утверждает, что бой прошёл за закрытыми дверями, длился 20 минут и завершился сокрушительным поражением украинского чемпиона по версиям WBC/WBA/WBO.

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