'Сжимают зубы': в РФ пожаловались на украинцев и 'элементы русофобии' перед ЧЕ по гребле

Президент Федерации гребного слалома России (ФГСР) Сергей Папуш пожаловался на то, что спортсмены из РФ столкнулись с украинцами во время подготовки к чемпионату Европу-2025. Представитель страны-агрессорки назвал поведение организаторов соревнований "элементами русофобии".

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Об этом Папуш заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По его словам, многие атлеты, в особенности команда их Чехии, демонстрируют свое негативное отношение к россиянам. При этом глава ФГСР сделал вид, что не понимает такого поведения европейцев.

"Организаторы нам предоставили для хранения лодок то же самое место, что и украинцам. Их там всего лишь три человека, но сам факт. Наш главный тренер выждал правильную паузу. Но когда пришли через два часа после тренировки, стало видно, что украинцы убрали свои лодки. Еще какие‑то люди, особенно чехов это касается, отводят в сторону глаза, как только пересекаются с нашими ребятами – сжимают зубы и проходят мимо. У нас принято в спорте здороваться, хлопать по плечу. А тут какие‑то элементы русофобии присутствуют", – сказал Папуш.

Отметим, что накануне ЧЕ бронзовый призер чемпионата мира по гребному слалому Павел Эйгель отказался выступать за сборную России.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская спортсменка Лариса Жалинская, которая служила в Национальной гвардии и сбежала в Москву, намерена выступать за сборную России по гребле.

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