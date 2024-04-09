Главный тренер рассказал, что происходит с сыном Шевченко в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, как происходит адаптация Кристиана Шевченко в национальной команде. Наставник признался, что в сборной во время матчей он выполняет роль переводчика для сына Андрей Николаевича.

Михайленко уточнил, что если установка или тактический анализ, то он стоит у тактической доски или у монитора, а уже помощники общаются по-английски.

"Они сидели у Кристиана и синхронно переводили ему. Когда была минута, я уже рассказывал ему на английском. Но у него всегда возникали вопросы, потому что за две тренировки сложно объяснить. Это так кажется, что вышел и играешь. Нет. Есть фаза в обороне, фаза с мячом, без мяча – какие вещи нужно все время объяснять. Если ты глубоко ныряешь, должен понимать все детали. Он, как умный паренек, подходил и говорил: "Я не понимаю, что мне нужно здесь и здесь", а я ему объяснял", - цитирует Михайленко tribuna.com.

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