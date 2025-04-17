Сын Реброва сорвал овации стадиона в Испании. Появилось видео

9-летний Никита Ребров, сын главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, громко заявил о себе на детском футбольном турнире в Испании. В финальном матче престижного соревнования Costa Ballena Supercup 2025 он забил эффектный мяч, вызвав овации трибун.

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Получив пас от партнера, молодой форвард одним движением обработал круглый снаряд, а вторым эффектно пробил мимо голкипера.

Юный футболист защищает цвета команды Малага U-9, за которую выступает уже не первый год. Видео с голом Никита выложил на своей странице в Instagram. Пост быстро собрал множество положительных отзывов, а особенно трогательный комментарий оставила бабушка мальчика Тамила Круговая: "Молодец. Пересматриваю и пересматриваю. Магия".

Поддержала сына и мать – Анна Реброва. В своём Instagram Stories она опубликовала фрагмент матча с подписью "Коротко о выходных". Вся семья активно следит за успехами Никиты и регулярно посещает его матчи. Сейчас Ребровы живут в Испании, где сыновья могут развиваться в футбольной среде с раннего возраста.

Кроме Никиты, в семье Ребровых подрастает ещё один сын – младший Александр, которому 7. Пока он не участвует в турнирах, но, возможно, в будущем также появится на футбольном поле.

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