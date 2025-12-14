Свитолина 'сменила гражданство', чтобы выступать с Монфисом, и записала видеообращение

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина заявлена в составе сборной Франции на выставочном турнире Open de tennis Marques Avenue de Bourg-de-Peage, где сыграет вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом. 14-я ракета мира вынужденно временно "сменила гражданство" из-за отказа француженки Лоис Буассон участвовать в соревнованиях.

Турнир пройдет в Бур-де-Пеаже с 12 по 14 декабря в формате противостояния "Сборная Франции" против "Сборной мира". Как сообщает Francebleu, Свитолина заменила Буассон, которая снялась с турнира, чтобы не рисковать здоровьем и сосредоточиться на подготовке к старту сезона в Австралии.

В составе сборной Франции, помимо Свитолиной и Монфиса, также заявлены Адриан Маннарино и Кантен Алис, а у женщин Францию представит Леолия Жанжан. Команду мира составили Стэн Вавринка, Давид Гоффен, Хамад Меджедович и Елена-Габриэла Русе.

Отмечается, что матч Свитолиной состоится 13 декабря, ее соперницей станет румынская теннисистка Русе.

В преддверии турнира украинка записала короткое видеообращение, в котором поприветствовала болельщиков и пригласила их на матчи в Бур-де-Пеааж, пообещав скорую встречу на корте.

