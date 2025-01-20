Свитолина, разгромив россиянку, оставила послание об Украине: что написала теннисистка на камере на Australian Open-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина в третий раз в своей карьере вышла в четвертьфинал супертурнира в Мельбурне – Australian Open. Наша соотечественница в ночь на 20 января добилась этого права, разгромив соперницу без флага Веронику Кудерметову из РФ, – 6:4, 6:1.

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Если в первой партии болельщикам украинки пришлось понервничать, ведь Свитолина проигрывала 1:4 с двумя брейками у соперницы, то во втором наша соотечественница просто снесла соперницу с корта.

После своей победы Элина совершила традиционный жест – оставила надпись на телевизионной камере. "Дух Украины", – написала Свитолина, подчеркивая, что сумела сотворить камбэк над россиянкой и порадовала своих соотечественников отличным результатом.

"Этот боевой дух, который у меня есть, – это полностью украинский дух, который я пытаюсь показать и презентовать", – прокомментировала 30-летняя спортсменка.

В послематчевой пресс-конференции украинская теннисистка также отдельно высказалась о поединках против представителей страны-агрессорки. "Сегодня я была очень мотивирована. Так что народ Украины просыпается с хорошими новостями. На матчи с ними я выхожу с мыслью, что если я и не выиграю, то просто умру на корте и не позволю им легко победить", – категорично подчеркнула Свитолина.

За выход в полуфинал Australian Open-2025 одесситка поспорит с американкой Мэдисон Киз, которую уже обыгрывала в Мельбурне в 2019-м году.

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