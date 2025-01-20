Свитолина разгромила россиянку и вышла в четвертьфинал Australian Open-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Australian Open-2025. Наша соотечественница разобралась с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая на кортах Мельбурна выступает без флага, – 6:4, 6:1.

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Поединок продолжался 83 минуты. В первом сете украинка проиграла две свои подачи и уступала со счетом 1:4. Однако затем Свитолина взяла матч под контроль, а во второй партии разгромила соперницу.

Элина пять раз подала навылет, выиграла пять из девяти брейкпоинтов и 15 активных розыгрышей. В свой пассив одесситка записала три двойные и 14 невынужденных ошибок.

Украинка в третий раз вышла в четвертьфинал супертурнира в Мельбурне в своей карьере. Ранее она это делала в 2018-м и 2019-м годах.

За выход в следующий круг Свитолина поспорит с американкой Мэдисон Киз, которая занимает 14-е место в мировом рейтинге. Это будет уже шестая встреча соперниц. Три из них выиграла представительница США, однако на Australian Open в 2019-м сильнее была Элина.

Как сообщалOBOZ.UA, Украина установила новый рекорд по количеству пар, представляющих страну в третьем круге Australian Open в женском разряде.

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