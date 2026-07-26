Свитолина показала себя в купальнике и в платье с вырезом, поразив Instagram. Фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась новой серией отпускных фотографий, устроив настоящий фурор в Instagram. 31-летняя теннисистка опубликовала снимки, сделанные на борту яхты, сопроводив их подписью: "Anchored in good times" ("На якоре в хороших временах").

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На кадрах украинская спортсменка позирует в нескольких образах. На одном из фото Свитолина предстала в черном бикини и белой ажурной юбке, наслаждаясь морским закатом.

Также она примерила легкое белое платье, желтое платье с высоким разрезом, темно-синий летний костюм с панамой и эффектное черное платье с глубоким фигурным вырезом.

Фотографии были сделаны во время морского отдыха среди живописных пейзажей. Пост в соцсетях быстро собрал тысячи отметок "нравится" и множество комментариев, в которых поклонники восхитились внешним видом украинской теннисистки и атмосферой ее отпуска.

Как сообщал OBOZ.UA, Свитолина сенсационно проиграла на Уимблдоне-2026 соотечественнице Дарье Снигур. Поединок первого круга турнира Большого шлема, который проходил в Лондоне с 29 июня по 12 июля, завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу седьмой ракетки Украины.

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