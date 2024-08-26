Свитолина победила с камбэком и травмой на старте US Open-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата США – US Open-2024. 29-летняя одесситка столкнулась с трудностями в поединке против представительницы Аргентины Марией Лурдес Карле, которой проиграла первую партию – 3:6, 6:3, 6:4.

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Для победы над 84-й ракеткой мира Свитолиной потребовалось 2 часа 21 минуту. За это время наша соотечественница ни разу не подала навылет, однако реализовала семь из 14 брейкпоинтов и выиграла 29 активных розыгрышей.

В свой пассив Элина записала три двойные и 33 невынужденные ошибки. Во втором сете при счете 5:2 наша соотечественница была вынуждена обратиться к врачу из-за травмы ноги, но сумела довести игру до победы.

За путевку в третий круг вторая ракетка Украины с победительницей пары Ангелина Калинина (Украина) – Осеан Доден (Франция). Девушки дважды встречались друг с другом и имеют в активе по одной победе.

Отметим, что Свитолина еще никогда не играла с Доден, а вот в противостояниях с соотечественницей Калининой имеет две победы в двух поединках.

Напомним, что украинские теннисистки установили сразу два национальных рекорда на US Open-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, на турнире в Мексике Элина Свитолина обыграла экс-россиянку под флагом Армении и отказалась пожимать ей руку.

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