Суперлига GGBET: расписание трансляций первого тура сезона 2026/27

Федерация баскетбола Украины определила время начала матчей стартового тура Суперлиги GGBET сезона 2026/27. Чемпионат начнётся 1 октября.

Пять матчей эксклюзивно будет транслировать "Киевстар ТВ", еще один — "Суспильне Спорт", остальные матчи можно будет посмотреть на YouTube-канале ФБУ.

Новый сезон в Суперлиге GGBET, впервые после начала военных действий в Украине, пройдет в формате выездного календаря. Ранее команды играли в так называемых бабблах. Отныне болельщики смогут увидеть значительно больше домашних игр своей команды. Регулярный сезон в Суперлиге пройдет в три круга.

Суперлига GGBET 2026/27. Первый тур

1 октября, четверг

18:00. "Ривне" – "Харьковские Соколы", YouTube ФБУ

19:00. "Волынь" – "Киев-Баскет", "Киевстар ТВ"

2 октября, пятница

17:30. "Ривне" – "Киев-Баскет", YouTube ФБУ

18:00. "Волынь" – "Харьковские Соколы", "Киевстар ТВ"

18:30. "Говерла" – "Запорожье", YouTube ФБУ

19:00. "Хмельницкий" – "Днепр", "Киевстар ТВ"

3 октября, суббота

14:00. "Нико-Баскет" – "Черкаськи Мавпы", "Киевстар ТВ"

4 октября, воскресенье

14:00. "Хмельницкий" – "Запорожье", YouTube ФБУ

16:00. "Говерла" – "Днепр", "Суспильне Спорт", YouTube ФБУ

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