Суперлига GGBET: расписание трансляций первого тура сезона 2026/27
1 октября стартует чемпионат...
Источник: ФБУ
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Федерация баскетбола Украины определила время начала матчей стартового тура Суперлиги GGBET сезона 2026/27. Чемпионат начнётся 1 октября.
Пять матчей эксклюзивно будет транслировать "Киевстар ТВ", еще один — "Суспильне Спорт", остальные матчи можно будет посмотреть на YouTube-канале ФБУ.
Новый сезон в Суперлиге GGBET, впервые после начала военных действий в Украине, пройдет в формате выездного календаря. Ранее команды играли в так называемых бабблах. Отныне болельщики смогут увидеть значительно больше домашних игр своей команды. Регулярный сезон в Суперлиге пройдет в три круга.
Суперлига GGBET 2026/27. Первый тур
1 октября, четверг
18:00. "Ривне" – "Харьковские Соколы", YouTube ФБУ
19:00. "Волынь" – "Киев-Баскет", "Киевстар ТВ"
2 октября, пятница
17:30. "Ривне" – "Киев-Баскет", YouTube ФБУ
18:00. "Волынь" – "Харьковские Соколы", "Киевстар ТВ"
18:30. "Говерла" – "Запорожье", YouTube ФБУ
19:00. "Хмельницкий" – "Днепр", "Киевстар ТВ"
3 октября, суббота
14:00. "Нико-Баскет" – "Черкаськи Мавпы", "Киевстар ТВ"
4 октября, воскресенье
14:00. "Хмельницкий" – "Запорожье", YouTube ФБУ
16:00. "Говерла" – "Днепр", "Суспильне Спорт", YouTube ФБУ
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