Суперліга GGBET: розклад трансляцій першого туру сезону 2026/27

Федерація баскетболу України визначила час початку поєдинків стартового туру Суперліги GGBET сезону-2026/27. Чемпіонат розпочнеться 1 жовтня.

П'ять матчів ексклюзивно транслюватиме "Київстар ТБ", ще один – "Суспільне Спорт", інші матчі можна буде подивитися на YouTube-каналі ФБУ.

Новий сезон у Суперлізі GGBET, вперше після початку воєнних дій в Україні, пройде у форматі роз’їзного календаря. Раніше команди грали у так званих баблах. Відтепер уболівальники зможуть побачити значно більше домашніх ігор своєї команди. Регулярний сезон у Суперлізі пройде у три кола.

Суперліга GGBET 2026/27. Перший тур

1 жовтня, четвер

18:00. "Рівне" – "Харківські Соколи", YouTube ФБУ

19:00. "Волинь" – "Київ-Баскет", "Київстар ТБ"

2 жовтня, п'ятниця

17:30. "Рівне" – "Київ-Баскет", YouTube ФБУ

18:00. "Волинь" – "Харківські Соколи", "Київстар ТБ"

18:30. "Говерла" – "Запоріжжя", YouTube ФБУ

19:00. "Хмельницький" – "Дніпро", "Київстар ТБ"

3 жовтня, субота

14:00. "Ніко-Баскет" – "Черкаські Мавпи", "Київстар ТБ"

4 жовтня, неділя

14:00. "Хмельницький" – "Запоріжжя", YouTube ФБУ

16:00. "Говерла" – "Дніпро", "Суспільне Спорт", YouTube ФБУ

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