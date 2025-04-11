Суперлига Favbet: расписание трансляций второго раунда плей-офф

Стали известны обе полуфинальные пары плей-офф Суперлиги Favbet. Этот раунд стартует 13-14 апреля матчами в Днепре и Киеве.

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В воскресенье, 13 апреля, в 13:00 в Днепре хозяева и "Черкаськи Мавпы" начнут полуфинальную серию до двух побед. Игра в Черкассах между командами состоится 16 апреля.

Вторая полуфинальная серия между "Киев-Баскетом" и "Ривне-ОШВСМ" начнется матчем в столице 14 апреля (начало в 18:00). В Ривне команды сыграют 17 апреля.

Напомним, все серии плей-офф Суперлиги Favbet, как и в прошлом году, проходят в формате двух побед одной из команд.

Вашему вниманию расписание матчей и трансляций 13-17 апреля:

Воскресенье, 13 апреля

13:00. Днепр, КСК "Шинник". "Днепр" – "Черкаськи Мавпы" ("Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)

Понедельник, 14 апреля

18:00. Киев, ПС "Венето". "Киев-Баскет" – "Ривне-ОШВСМ" (XSPORT, YouTube ФБУ)

Среда, 16 апреля

18:00. Черкассы, ПС "Будивельник". "Черкаськи Мавпы" – "Днепр" ("Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)

Четверг, 17 апреля

18:00. Ривне, ДЮСШ-4. "Ривне-ОШВСМ" – "Киев-Баскет" (XSPORT, YouTube ФБУ)

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