Суперлига Favbet: расписание трансляций второго раунда плей-офф
Стали известны обе полуфинальные пары плей-офф Суперлиги Favbet. Этот раунд стартует 13-14 апреля матчами в Днепре и Киеве.
В воскресенье, 13 апреля, в 13:00 в Днепре хозяева и "Черкаськи Мавпы" начнут полуфинальную серию до двух побед. Игра в Черкассах между командами состоится 16 апреля.
Вторая полуфинальная серия между "Киев-Баскетом" и "Ривне-ОШВСМ" начнется матчем в столице 14 апреля (начало в 18:00). В Ривне команды сыграют 17 апреля.
Напомним, все серии плей-офф Суперлиги Favbet, как и в прошлом году, проходят в формате двух побед одной из команд.
Вашему вниманию расписание матчей и трансляций 13-17 апреля:
Воскресенье, 13 апреля
13:00. Днепр, КСК "Шинник". "Днепр" – "Черкаськи Мавпы" ("Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)
Понедельник, 14 апреля
18:00. Киев, ПС "Венето". "Киев-Баскет" – "Ривне-ОШВСМ" (XSPORT, YouTube ФБУ)
Среда, 16 апреля
18:00. Черкассы, ПС "Будивельник". "Черкаськи Мавпы" – "Днепр" ("Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)
Четверг, 17 апреля
18:00. Ривне, ДЮСШ-4. "Ривне-ОШВСМ" – "Киев-Баскет" (XSPORT, YouTube ФБУ)
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