Суперкомпьютер предсказал, что будет с Украиной на Олимпиаде-2024

Украина на летней Олимпиаде-2024 в Париже выиграет 13 медалей, в том числе три "золота". Это прогнозирует суперкомпьютер компании Gracenote за 100 дней до начала Игр.

Аналитики учли предварительные выступления стран на последних ОИ, чемпионатах и Кубках мира. В прогнозе не учтены возможные награды россиян и белорусов, выступающих во Франции как нейтральные спортсмены.

По сравнению с прогнозом полгода назад, Украину ожидает больше золотых медалей. Однако общее количество прогнозируемых медалей уменьшилось с 18 до 13.

По данным Gracenote, ожидается, что по итогам Игр-2024 Украина вместе с Узбекистаном разделит 17-е место в медальном зачете. Фаворитом считаются США. Им прогнозируют 123 награды, что на 10 больше, чем в Токио-2020.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2020 году на летней Олимпиаде в Токио наша команда заняла итоговое 44-е место, завоевав 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.

Отметим, что это исторический момент для Украины, поскольку впервые "желто-синяя" сборная по футболу примет участие в олимпийском турнире.

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