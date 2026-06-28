Суперкомпьютер предсказал, кто выиграет ЧМ-2026 по футболу, изменив свой предыдущий прогноз

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя чемпионата мира по футболу 2026 года. После окончания группового этапа главным претендентом на титул стала сборная Франции, которая сменила на первой строчке Аргентину.

Видео дня

По итогам новых расчетов вероятность победы команды Дидье Дешама оценивается в 18,66%. Действующие чемпионы мира из Аргентины теперь занимают второе место с показателем 16,26%, а третьей в списке фаворитов остается сборная Испании – 13,47%.

Прогноз Opta неоднократно менялся по ходу турнира. Перед стартом чемпионата главным фаворитом считалась Испания с вероятностью победы 16,1%, Франция располагалась на второй позиции, Англия – на третьей, а Аргентина – только на четвертой.

После первого тура лидером рейтинга стала Франция благодаря уверенной победе над Сенегалом со счетом 3:1. Однако после второго тура первое место заняла Аргентина, одержавшая две победы подряд на старте турнира, в том числе над Иорданией, где хет-трик оформил Лионель Месси.

Перед началом плей-офф суперкомпьютер вновь пересчитал шансы участников и вернул Францию на первое место. В первую десятку претендентов на чемпионский титул также вошли Англия, Бразилия, Нидерланды, Португалия, Германия, Колумбия и Норвегия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!