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Суперкомпьютер предсказал, кто выиграет ЧМ-2026 по футболу, изменив свой предыдущий прогноз

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,5 т.
Первые игры 1/16 финала стартуют уже 28 июня
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Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя чемпионата мира по футболу 2026 года. После окончания группового этапа главным претендентом на титул стала сборная Франции, которая сменила на первой строчке Аргентину.

По итогам новых расчетов вероятность победы команды Дидье Дешама оценивается в 18,66%. Действующие чемпионы мира из Аргентины теперь занимают второе место с показателем 16,26%, а третьей в списке фаворитов остается сборная Испании – 13,47%.

Франция - новый фаворит мундиаля

Прогноз Opta неоднократно менялся по ходу турнира. Перед стартом чемпионата главным фаворитом считалась Испания с вероятностью победы 16,1%, Франция располагалась на второй позиции, Англия – на третьей, а Аргентина – только на четвертой.

Франция уже была фаворитом

После первого тура лидером рейтинга стала Франция благодаря уверенной победе над Сенегалом со счетом 3:1. Однако после второго тура первое место заняла Аргентина, одержавшая две победы подряд на старте турнира, в том числе над Иорданией, где хет-трик оформил Лионель Месси.

Лионель Месси

Перед началом плей-офф суперкомпьютер вновь пересчитал шансы участников и вернул Францию на первое место. В первую десятку претендентов на чемпионский титул также вошли Англия, Бразилия, Нидерланды, Португалия, Германия, Колумбия и Норвегия.

Рейтинг команд

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ЧМ-2026Сборная Франции по футболу
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