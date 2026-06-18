Суперкомпьютер резко изменил прогноз на победителя ЧМ-2026 по футболу

Сборная Испании по футболу больше не считается главным фаворитом на победу в чемпионате мира 2026 года, который в эти дни проходит в США, Мексике и Канаде. После того, как "фурия роха" сенсационно не смогла обыграть дебютантов турнира из Кабо-Верде, ее шансы на завоевание трофея существенно упали.

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Соответствующие данные на своем официальном сайте привела аналитическая компания Opta, чей суперкомпьютер произвел расчеты после первого тура первенства. Испанцы, которые перед турниром шли на первом месте в списке главных претендентом на успех, теперь опустились аж на четвертую строчку. Вероятность их итоговой победы составляет 12,08% вместо прежних 16,1%.

Лидером же списка фаворитов ЧМ-2026 стала команда Франции. Ее шансы стать сильнейшей сборной планеты оцениваются в 15,73%. В тройку лучших также вошли Англия (12,33%) и Аргентина (12,28 %).

На пятое место поднялась Германия (6:43%). Далее идут сборные Португалии (5,94%), Бразилии (5,37%), Норвегии (4,68%) и Нидерландов (3,06%). Топ-10 замыкают колумбийцы, которые завоевали кубок в 2,80% проведенных симуляций.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по футболу 2026 году повторили достижение легенды киевского "Динамо" Олег Блохина.

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