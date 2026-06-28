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С сенсацией. Определились все участники плей-офф ЧМ-2026. Кто вышел в 1/16 финала

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,0 т.
Матчи стадии на выбывания стартуют уже 28 июня
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В ночь на 28 июня на полях США, Канады и Мексики были сыграны последние матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2026. Впервые в истории мундиалей в стадию плей-офф вышли сразу 32 команды. Путевки получили по две лучшие сборные из каждой из 12 групп, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Одной из главных неожиданностей турнира стала сборная Кабо-Верде. Дебютант чемпионата мира не потерпел ни одного поражения на групповом этапе, трижды сыграл вничью и сумел опередить Уругвай, который завершил выступления уже после первого раунда.

Вратарь сборной Кабо-Верде

Исторического успеха добилась и ДР Конго. Африканская команда в решающем матче обыграла Узбекистан со счетом 3:1 и впервые в своей истории вышла в плей-офф мирового первенства.

Конго и Колумбия вышли в плей-офф

Еще одним заметным событием  стала победа Эквадора над Германией в группе E. Южноамериканцы уступали по ходу встречи, однако сумели выиграть 2:1 и пробились в число участников раунда на выбывание.

Эквадор празднует победу над Германией

Впервые преодолели групповой этап чемпионата мира сборные ЮАР, Канады и Боснии и Герцеговины. При этом южноафриканцы заняли первое место в своей группе.

Кубок мира

Среди команд, которые не смогли продолжить борьбу, оказались Уругвай, Южная Корея и Турция.

Пары 1/16 финала ЧМ-2026:

  • Германия — Парагвай
  • Франция — Швеция
  • ЮАР — Канада
  • Нидерланды — Марокко
  • Португалия — Хорватия
  • Испания — Австрия
  • США — Босния и Герцеговина
  • Бельгия — Сенегал
  • Бразилия — Япония
  • Кот-д'Ивуар — Норвегия
  • Мексика — Эквадор
  • Англия — ДР Конго
  • Аргентина — Кабо-Верде
  • Австралия — Египет
  • Швейцария — Алжир
  • Колумбия — Гана
Таблица плей-офф

Матчи 1/16 финала стартуют уже 28 июня. Победители встреч продолжат борьбу за выход в следующий раунд турнира.

СШАЧМ-2026
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