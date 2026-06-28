С сенсацией. Определились все участники плей-офф ЧМ-2026. Кто вышел в 1/16 финала
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В ночь на 28 июня на полях США, Канады и Мексики были сыграны последние матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2026. Впервые в истории мундиалей в стадию плей-офф вышли сразу 32 команды. Путевки получили по две лучшие сборные из каждой из 12 групп, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.
Одной из главных неожиданностей турнира стала сборная Кабо-Верде. Дебютант чемпионата мира не потерпел ни одного поражения на групповом этапе, трижды сыграл вничью и сумел опередить Уругвай, который завершил выступления уже после первого раунда.
Исторического успеха добилась и ДР Конго. Африканская команда в решающем матче обыграла Узбекистан со счетом 3:1 и впервые в своей истории вышла в плей-офф мирового первенства.
Еще одним заметным событием стала победа Эквадора над Германией в группе E. Южноамериканцы уступали по ходу встречи, однако сумели выиграть 2:1 и пробились в число участников раунда на выбывание.
Впервые преодолели групповой этап чемпионата мира сборные ЮАР, Канады и Боснии и Герцеговины. При этом южноафриканцы заняли первое место в своей группе.
Среди команд, которые не смогли продолжить борьбу, оказались Уругвай, Южная Корея и Турция.
Пары 1/16 финала ЧМ-2026:
- Германия — Парагвай
- Франция — Швеция
- ЮАР — Канада
- Нидерланды — Марокко
- Португалия — Хорватия
- Испания — Австрия
- США — Босния и Герцеговина
- Бельгия — Сенегал
- Бразилия — Япония
- Кот-д'Ивуар — Норвегия
- Мексика — Эквадор
- Англия — ДР Конго
- Аргентина — Кабо-Верде
- Австралия — Египет
- Швейцария — Алжир
- Колумбия — Гана
Матчи 1/16 финала стартуют уже 28 июня. Победители встреч продолжат борьбу за выход в следующий раунд турнира.