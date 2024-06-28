Суперкомпьютер перед стартом плей-офф назвал победителя Евро-2024

Сборные Испании и Англии считают главными фаворитами в борьбе за золотые медали чемпионата Европы по футболу, который в эти дни проходит в Германии. Обе команды выиграли свои группы, причем "фурия роха" сделала это, не пропустив ни одного гола, став единственной в этом компоненте среди всех участников.

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Соответствующие расчеты провел суперкомпьютер компании Opta, говорится на ее официальном сайте. Машина обработала 10 000 симуляций различных вариантов результатов и определила, что шансы сборной Испании на завоевание трофея составляют 17,60%. Это на 0,14 больше, чем показатель англичан.

Третьими в списке идут хозяева турнира, вероятность триумфа которых оценивается в 16,60%. За ними расположились французы, которые становились чемпионами Европы в 12,99% симуляций.

Шансы Португалии, Нидерландов и Италии оцениваются в 8,39%, 7,62% и 5,23% соответственно. Наименее вероятной считается итоговая победа дебютанта первенства Грузии (0,27%), Словении (0,41%), Словакии (0,50%) и Румынии (0,73%).

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром групповой стадии Евро-2024, но забил в два раза меньше, чем команды оформили автоголов.

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