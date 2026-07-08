Суперкомпьютер перед 1/4 финала предсказал, кто выиграет ЧМ-2026

Сборная Франции по футболу продолжает считаться главным претендентом на победу на первенстве планеты 2026 года, которое в эти дни проходит на полях Северной Америки. "Галльсике петухи" не без проблем обыграли Парагвай и вышли в четвертьфинал турнира.

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Аналитическая компания Opta обновила прогноз своего суперкомпьютера на победителя ЧМ-2026. Французы остаются на вершине списка. Вероятность их итогового триумфа после обработки 10 тысяч симуляций составляет 27,32%.

Немного отстала от главного фаворита Испания. Вероятность того, что она во второй раз в своей истории заберет кубок, составляет 21,33%. Действующие победители мундиаля аргентинцы замыкают тройку главных претендентов на победу в финале с показателем 17,28%.

Национальная команда Англии идет в списке четвертой. Ее победу на первенстве суперкомпьютер зафиксировал в 16,48% случаев. А вот остальные участники четвертьфинала ЧМ-2026 сильно отстали. Шансы Норвегии выиграть турнир оцениваются в 6,57%. А возможный успех Швейцарии, Марокко и Бельгии котируется на уровне меньше четырех процентов.

Напомним, четвертьфинальная стадия мундиаля стартует уже 9 июля. Пары 1/4 финала ЧМ-2026:

9 июля, 23:00. Франция – Марокко

10 июля, 22:00. Испания – Бельгия

12 июля, 00:00. Норвегия – Англия

12 июля, 04:00. Аргентина – Швейцария

Аналитики GGBET также продолжают считать главным фаворитом на завоевание кубка сборную Франции. Ставки на победу "галльских петухов" принимаются с коэффициентом 2,80.

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