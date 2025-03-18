'Сумасшедший русофоб': чемпиону ОИ из РФ привиделся заговор против России на выборах президента МОК

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил недовольство из-за возможного прихода на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) британца Себастьяна Коу. Бывший биатлонист назвал прославленного легкоатлета сумасшедшим из-за его последовательной поддержки Украины.

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Об этом Васильев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот обвинил Коу во всех бедах российских легкоатлетов, а также выразил уверенность в том, что для РФ его работа будет еще более негативной, чем уходящего президента МОК Томаса Баха.

"Все говорят, что Коу станет новым президентом МОК. Но это попытка консолидировать западные силы. Всем без разницы, что Коу – сумасшедший русофоб. Избрание Коу будет продолжением деятельности Томаса Баха, а, может быть, даже и хуже. Коу уже показал себя с негативной стороны, а потом действует как артист. Веры ему никакой нет, он принес много зла нашим легкоатлетам. Я думаю, что та же участь ждет и остальных российских спортсменов, если он станет главой МОК", – сказал Васильев.

Отметим, что Коу недавно категорично ответил на вопрос, возьмет ли он трубку, если ему позвонит главарь Кремля. Кроме британца на пост президента МОК претендуют Фейсал ибн Хусейн (Иордания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Юхан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция) и Моринари Ватанабе (Япония).

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Томас Бах заявил об отсутствии причин для восстановления членства России в организации.

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