'Судди должны были дать Беленюку': тренер сборной Украины рассказал о претензиях к рефери на Олимпиаде-2024 и как Иран влияет на судейство

У тренера сборной Украины по греко-римской борьбе Владимира Шацких есть вопросы к судье, обслуживавшему полуфинал Олимпийских игр с участием титулованного украинского борца Жана Беленюка в весовой категории до 87 кг. После того, как иранец Алирез Мохмадипиани сравнял счет в схватке и получил преимущество, он почти полторы минуты действовал крайне пассивно, чуть не убегал из восторгов нашего депутата, но его никак за это не наказали.

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В итоге 33-летний киевлянин, являющийся олимпийским чемпионом Токио-2020, проиграл полуфинальный бой и сегодня сразится за бронзовую награду.

"Жан был стабилен, но я так понимаю, что немного судьи после стычки с Парвизом где-то... Есть нюансы по судейству. Потому что Жан очень доминировал. Тот из восторгов выбегал и это явный пассив. При таком счете 3:3, притом , что Жан первым выбрал партер, судьи должны дать ему шанс", – считает Шацких.

"Но судьи никакого шанса украинцу не дали. И я так понимаю, что они все же географию медалей хотят расширить… Они уже понимали, что у нас есть финалист. Тем более стычку судил представитель Азербайджана – той страны, борца которой в своем полуфинале победил Парвиз Насибов. Где-то может что-нибудь личное", - предположил тренер.

По мнению Шацких, Беленюк провел и полуфинальную стычку, и все остальные на очень высоком уровне. А вот Иран очень сильно влияет на судейство: "И имеют для этого все условия и возможности".

"У нас был Роман Павлов, работавший судьей. И на отношениях просил не то, чтобы в нашу сторону где-то подсуживать, а просто чтобы относились нейтрально, лояльно. Но и его у нас забрали и не допустили к Олимпийским играм", - рассказал Шацких. .

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинского борца будут "ремонтировать" врачи перед финалом Олимпиады-2024.

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