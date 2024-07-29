Степановский: важно, что мы собрались летом перед следующим окном отбора на Евробаскет

Мужская сборная Украины завершила тренировочный сбор в Риге. После турнира в Тайване, где наша команда, выиграв шесть из восьми матчей, заняв третье место, национальная сборная сыграла заключительный контрольный матч против Эстонии. Наша команда победила со счетом 88:79, завершив сбор на положительной ноте.

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Своими впечатлениями от игры против эстонцев и летнего сбора поделился главный тренер команды – Виталий Степановский.

- Насколько вы довольны матчем против Эстонии?

- Я доволен результатом, доволен сбором. Всегда можно сыграть лучше, но сейчас мы выполнили поставленную задачу. Да, возможно было видно, что ребята, не игравшие на Тайване, немного подсели физически, им было тяжеловато, но главное, что мы увидели, какой резерв есть у сборной, кого мы можем задействовать в национальной команде в ближайшем будущем, кого можно вызвать. на официальные матчи.

- Какие перед командой стояли задания на заключительный контрольный матч?

- На игру с Эстонией добавились три игрока – Петров, Санон и Сидоров. Надо было задействовать их, плюс у меня был первый игровой контакт с Иссуфом в сборной. Он сыграл хорошо, хоть и немного. В этом матче было много фолов, но он проявил себя как лидер в те минуты, когда был на площадке. Конечно, независимо от того, общительна эта игра или официальная – мы хотим выигрывать плюс теперь мы проверили наших новичков в матче с европейской командой.

- Как оцените игру Кобзистого, набравшего 15 очков за первую половину?

- Я хорошо знаю Сашу, мы работали в сборной Украины U-20. Безусловно, он талантливый игрок, безусловно, один из будущих лидеров национальной команды. Проявил он себя хорошо, хотя еще много моментов, над которыми ему нужно продолжать работать, мы с ним об этом поговорили. Сейчас очень важно для его карьеры подписать контракт в клубе, где он будет получать достаточно игрового времени и развиваться.

- Впереди важное окно отбора на Евробаскет – в ноябре два матча против Израиля. Какие у вас ожидания от этих встреч?

- Каждая игра в отборе будет очень важна. Очень хотелось бы, чтобы игроки, находящиеся без клубов, как можно скорее нашли новые команды, где они получат стабильное игровое время. В сезоне, когда мы будем собираться на квалификацию, у нас не будет времени готовиться, нужно будет готов играть эти важные матчи. Поэтому очень хорошо, что мы собрались летом, поработали, поиграли эти матчи сейчас, чтобы потом освежить информацию, а не готовить все заново перед играми с Израилем.

Еще раз скажу очень хотелось бы, чтобы ребята имели стабильную игровую практику и были в игровом ритме во время сезона. Я думаю, что турнир на Тайване в этом плане тоже был для них ценным опытом, как мы уже говорили, немногие играли восемь матчей подряд. Разумеется, там никто не играл более 22 минут в среднем, но это был насыщенный турнир, скоростной баскетбол с минимальным количеством комбинаций, в котором было много быстрых атак.

- Кто из новичков после летнего сбора имеет больше шансов попасть в ростер команды на официальное окно?

- Однозначно, сегодня это Ростислав Новицкий и Александр Кобзистый, также Алексей Соловьев хорошо себя проявил. Я не могу сказать, что другие ребята проявили себя плохо, но на данный момент у нас есть остов сборной из опытных игроков, которые на своих позициях сильнее, чем некоторые из новичков. Но игроки, которых я назвал, мы 100% можем увидеть их в ноябре.

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