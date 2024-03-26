Стартовал плей-офф Суперлиги Favbet

Решающую стадию сезона Суперлиги Favbet – серию плей-офф – открыли Запорожье и Черкаськи Мавпы – четвертая и пятая команды лиги по итогам регулярного сезона.

На первом этапе чемпионата команды сыграли три встречи. Преимущество в личных отношениях к сегодняшнему противостоянию было на стороне запорожцев - 2:1. Сегодня Черкаськи Мавпы сравняли счет в сезонной серии, победив соперника со счетом 90:81, но главное – установили свое лидерство в плей-офф.

Дебют поединка получился очень динамичным с большим количеством смен лидера. Обе команды качественно попадали с поля, в том числе и с периметра (по 5 успешных попыток из 6 (!) у обоих соперников в первые 8 минут). Совершенно закономерно в этой атакующей феерии по итогам стартовой четверти команды разделил всего один пункт – 30:29 в пользу Запорожья.

Подопечные Владимира Плеханова вели в счете и всю первую пятиминутку четверти N2, однако затем потеряли лидерство. На большой перерыв в статусе лидера ушли Мавпы, однако их гандикап составил только одно владение – 50:47. В этой десятиминутке у команд снизился процент попаданий трехочковых бросков, однако он все равно находился на "космической" отметке "50+". Подопечные Артема Слипенчука в этом компоненте и точности бросков с игры вообще превосходили своего соперника, значительно лучше двигали мяч (14 результативных передач против 8), результативнее у Мавпы действовала и ряд запасных.

В первые 7 минут 3-й четверти клуб из Черкасс организовал отличный рывок 15:4 – впервые в матче преимущество одной из команд достигло двузначной отметки. В составе Мавпа безупречно издалека атаковала корзина номинальных хозяев паркета Кирилл Марченко – 100% реализация 4-х попыток за две с половиной четверти. Подопечные Артема Слипенчука доминировали в четверти: в одном из моментов их преимущество составляло 16 пунктов, однако перед последним перерывом соперник сократил его вдвое и оставил шансы на победу.

Менее чем через минуту решающего 10-минутного отрезка Запорожья приблизилось к сопернику на дистанцию одного владения (66:69). Однако довольно быстро Черкаськи Мавпы вернули свое преимущество на двузначную отметку. Клуб из Черкасс удержал лидерство и открыл счет в серии.

В составе победителей самым результативным игроком стал Андрей Агафонов – 27 очков. 20 очков – в активе Кирилла Марченко, 19 – Джелейна Далкорта. В Запорожье 26 очков набрал Максим Никитин, 21 – Виталий Быков. Никитин к своему наследию добавил 10 подборов - дабл-дабл. Еще один дабл-дабл – в активе Андрея Хохоника: 12 очков + 12 подборов.

Суперлига. 1/4 финала. 1 матч

Черкассы, ПС Строитель

Запорожье — Черкаськи Мавпы 81:90 (30:29, 17:21, 14:19, 20:21)

Запорожье: Никитин 26+10 подборов, Быков 21+2 перехвата, Хохоник 12+12 передач + 2 перехвата - 3 потери, Морозов 9, Кабанов 6 — старт, Холод 5, Буц 2, Покоенко 0, Джерихов 0.

Черкаськи Мавпы: Агафонов 27, Марченко 20, Далкорт 19+3 блокшота, Новиков 5, Кузнецов 2 – старт; Тищенко 10+9 подборов, Руслов 5, Бун 2+13 передач – 4 потери.